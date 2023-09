Chiedere consiglio per il ristorante ad un cittadino del posto? Non sempre è la scelta giusta

A volte capita ancora, e prima dell’avvento delle recensioni online era usanza quasi certa, di chiedere agli abitanti del posto un consiglio su dove poter andare a mangiare. Una trattoria, un ristorante, una gastronomia, un nome “sicuro” dove poter assaporare la cucina cittadina. Ma, in realtà, quanto conosciamo lo scenario gastronomico delle nostre città o del quartiere in cui viviamo? E che rapporto abbiamo con l’offerta di cibo che ci circonda? Per rispondere a queste domande Deliveroo, la piattaforma leader dell’online food delivery, ha realizzato una ricerca in collaborazione con Swg in occasione del lancio della nuova campagna di comunicazione “Tutto il gusto a casa tua”. E non mancano le sorprese. Per quanto gli Italiani siano molto legati alle proprie radici, solo uno su cinque dichiara di conoscere bene il proprio quartiere e, ancora meno, l’offerta gastronomica che li circonda più da vicino. Solo l’8% dei rispondenti, infatti, si dichiara espertissimo .

Eppure, per quasi la metà degli intervistati (più di due italiani su cinque), un ristorante di quartiere è segno di vitalità e, soprattutto nei centri storici delle grandi città, un’occasione per incontrarsi e stare insieme (32%), magari frequentando direttamente il ristorante o ordinando da casa con amici e parenti. Inoltre, benché non espertissimi, è forte negli italiani la voglia di esplorare e fare nuove esperienze gastronomiche: il 38% dei rispondenti, infatti, si dichiara sempre alla ricerca di nuove avventure, una percentuale che sale al 52% tra i giovani nella fascia d’età tra i 18 e 34. Non mancano, tuttavia, gli abitudinari, che si concentrano però tra gli over 64, particolarmente affezionati ai loro ristoranti di fiducia. E proprio per soddisfare le curiosità gastronomiche degli italiani, renderli ancor più esperti del panorama culinario delle città e dei quartieri in cui vivono, ma anche consolidare le buone abitudini dei più affezionati ai propri ristoranti preferiti, Deliveroo si mette in viaggio per raggiungere alcune tra le principali città della Penisola. Lo fa a bordo di un’apecar attraverso cui farà scoprire lo scenario gastronomico di Milano, Roma e Napoli.

Ritornando alla ricerca, gli italiani si dichiarano poco esperti dei quartieri delle proprie città e dei relativi ristoranti, solo il 20% degli intervistati si dichiara esperto del luogo in cui vive, mentre il 62% si dichiara abbastanza esperto. Il restante si definisce poco esperto (15%) e il 3% per nulla ferrato. Per ciò che riguarda la proposta gastronomica del quartiere solo l’8% conosce bene tutte le offerte e il 61% la conosce abbastanza, percentuale che raggiunge l’apice del 68% nei giovani dai 18 ai 34 anni. Secondo la ricerca, i ristoranti sono interpretati come luogo che dona vitalità ad un’area per il 43%, in particolare per le periferie (45%) e per i piccoli centri (43%) . Mentre per il 24% rappresentano un luogo di aggregazione e un motivo per stare insieme: una caratteristica, questa, che ha particolare rilevanza nei centri delle grandi città (32%).

La pizza è, senza dubbio, uno dei piatti che più influenza l’identità gastronomica di un luogo: secondo il 42% dei rispondenti sono infatti le pizzerie a rappresentare la tipicità culinaria del posto in cui si vive, con percentuali che raggiungono il 49% nelle grandi città e nelle periferie. Per il 37% invece è la cucina tradizionale locale a caratterizzare l’identità gastronomica di un’area, con una percentuale che per i piccoli centri arriva al 59%.

La novità è qualcosa che attrae o incuriosisce molto. In occasioni speciali o per celebrare un evento il 50% degli italiani sceglie di sperimentare un nuovo ristorante o un locale diverso da quelli a cui si è abituati. Il 28% si affida invece a locali sotto casa e di cui si fidano maggiormente, con percentuali che nel caso di grandi centri come Milano, Roma e Napoli salgono fino al 35%. Nel piatto novità o abitudini? Il 38% dell’intero campione è sempre alla ricerca di nuove offerte gastronomiche. Ma i più avventurosi sono i giovani: il 58% dei rispondenti tra i 18 e 34 anni va a caccia di nuove scoperte. Il 37% vorrebbe sperimentare, ma non lo fa. Il 19% è abitudinario. In generale, gli intervistati si dichiarano molto attratti dalle nuove aperture. Il 51% ne è attratto ma attende in ogni caso il parere di qualcun altro prima di provarlo. Il 20% si mostra interessato, ma poi orienta sempre sulle solite scelte. Il 16% si dice sempre aggiornato sulle novità, sperimentando in loco o attraverso il delivery. I disinteressati sono solo il 13%.

Copyright © 2000/2023