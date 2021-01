Cina, scoperta truffa ai danni del brand australiano Penfolds da 20 milioni di dollari

Dalla Cina non arrivano buone notizie. Sia sul fronte Covid dove, a fronte di poche centinaia di contagi (115 oggi) sono state rimesse in lockdown diverse città, soprattutto nella provincia di Hebei (Shijiazhuang, Xingtai e Langfang, non distante da Pechino, per oltre di 22 milioni di persone, secondo RaiNews), che sul fronte enoico, dove le frodi imperversano. Come quella, enorme, se confermata, ai danni di Penfolds, uno dei più celebri marchi di vino australiano. Secondo il portale asiatico VinoJoy, la truffa scoperta dalle autorità avrebbe fruttato guadagni illegali per ben 20 milioni di dollari americani, e sarebbe la più grande truffa di sempre ai danni del brand di proprietà di Treasury Wine Estate. Le indagini sarebbero ancora in corso, ma la frode avrebbe coinvolte 9 diversi laboratori nelle province di Guangdong, Shanghai, Jiangsu, Zhejiang, Yunnan e Guangxi.

Copyright © 2000/2021