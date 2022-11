Clamoroso furto di vino a Madrid: rubate 132 bottiglie dalla cantina del “Coque”

Hanno fatto irruzione domenica scorsa all’alba in uno dei ristoranti più esclusivi di Madrid, il “Coque”, due stelle Michelin, e si sono portati via 132 bottiglie di vino da quella che è considerata una delle migliori collezioni della Spagna. Valore stimato del furto: 200.000 euro.

Sono ancora in fuga i ladri autori del clamoroso colpo, a quanto pare anche esperti di vino, visto che secondo la polizia spagnola si sono concentrati sulle bottiglie più costose e pregiate della cantina. Il danno economico sarà probabilmente coperto dall’assicurazione, ma il valore storico e sentimentale delle etichette trafugate sarà impossibile da risarcire: tra gli scaffali erano infatti custodite bottiglie che venivano tramandate nella famiglia Sandoval, i proprietari del Coque, da tre generazioni, tra cui pezzi unici degli anni Venti e Trenta, che nemmeno le stesse aziende possiedono più.

La cantina del Coque vanta un catalogo di oltre 25.000 bottiglie da tutto il mondo: ha un ruolo fondamentale per il ristorante, non solo da un punto di vista del vino, ma anche di esperienza. I clienti che arrivano a mangiare al Coque vengono infatti prima accompagnati al cocktail bar per un drink e un appetizer, poi visitano la cantina e la “sagrestia” - una piccola cappella nella cantina stessa che custodisce tutti gli Sherry - poi esplorano la cucina, e solo alla fine vengono accompagnati in sala per sedersi a tavola.

