Coloratissima e di design, la lampada Halo Giga illumina i vigneti della Tenuta del Buonamico

Coloratissima, dal rosso/arancione al blu intenso, sofisticata e leggera, pensata per stare all’aperto come negli spazi chiusi, dall’alto di quasi 2 metri ed orientabile anche a 90 gradi proietta una luce circolare fino a 10 metri di diametro di notte e di giorno, con svariate cromie che rimandano alle tonalità presenti in natura come quelle del sorgere del sole o del tramonto. Ed è, forse, la prima lampada ad essere posizionata in un vigneto italiano. Dall’incontro tra vino e, questa volta, il design, arriva l’idea di Halo Giga, una suggestiva installazione luminosa del progetto Origin dello Studio Mandalaki di Milano che illumina i filari della Tenuta del Buonamico, nella Doc Montecarlo in Toscana, dedicata al legame tra l’uomo e la natura.

“Abbiamo deciso di posizionare questa installazione luminosa permanente prima all’aperto, proprio nel cuore vivo della nostra attività e del nostro wine resort, per poi, in futuro, spostarla nel ventre silenzioso della cantina per riportare i nostri ospiti, e tutti coloro che verranno a trovarci, al legame forte con la terra, agli albori della nostra storia e avere un cerchio luminoso dai toni caldi e vivaci che riconduca al caldo del sole, fonte di vita, e al fuoco, una delle più grandi scoperte dell’uomo - spiega Eugenio Fontana, alla guida della Tenuta - raccontando come il lavoro del vignaiolo sia non solo legato in maniera indissolubile alla terra, ma come sia anche una forma di arte che ben si intreccia alla creatività di un design ricercato”.

Copyright © 2000/2021