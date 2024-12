Comitato Nazionale Vini Dop e Igp, Michele Zanardo alla presidenza per il prossimo triennio

Michele Zanardo torna presidente del Comitato Nazionale Vini Dop e Igp per i prossimi tre anni (2025-2027). Già vicepresidente nel direttivo del Comitato uscente, guidato, nell’ultimo triennio (2021-2024), dal professor Attilio Scienza, docente dell’Università di Milano e tra i massimi esperti al mondo di viticoltura ed enologia, Zanardo era già stato presidente dal 2018 al 2021. Così ha stabilito il decreto di nomina firmato dal Ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida.

“Desidero congratularmi con i nuovi componenti del Comitato e con il professor Michele Zanardo, nominato presidente di questo prestigioso organo consultivo. Rafforziamo ulteriormente il settore vitivinicolo, lavorando sui disciplinari di produzione, essenziali per garantire qualità ed eccellenza sui mercati internazionali - ha dichiarato il Ministro Francesco Lollobrigida - continuiamo a investire sulle straordinarie potenzialità dei nostri vini, ambasciatori del patrimonio agroalimentare italiano, che si distinguono per innovazione e identità, riconosciute e apprezzate in Europa e nel mondo”.



Focus - La composizione del nuovo Comitato Nazionale Vini Dop e Igp 2025-2027

Dottor Michele Zanardo, in qualità di presidente del Comitato Nazionale Vini Dop e Igp;

Dottor Pietro Gasparri, in rappresentanza del Ministero dell’Agricoltura;

Andrea Rossi, in rappresentanza del Ministero dell’Agricoltura;

Dottor Piero Amorese, in rappresentanza del Ministero dell’Agricoltura;

Avvocato Sergio Marchi, esperto in materie tecnico/scientifico/legislative attinenti al settore della viticoltura ed enologia;

Professor Luigi Bavaresco, esperto in materie tecnico/scientifico/legislative attinenti al settore della viticoltura ed enologia;

Dottore Enologo Vittorio Portinari, esperto in materie tecnico/scientifico/legislative attinenti al settore della viticoltura ed enologia;

Dottoressa Rosanna Zari, esperta nel settore vitivinicolo di qualità in rappresentanza dell’Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali;

Dottor Giancarlo Vettorello, in rappresentanza delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;

Dottore Enologo, Paolo Brogioni, in rappresentanza dell’Associazione enologi enotecnici italiani;

Dottore Enologo Alberto Mazzoni, in rappresentanza dei Consorzi volontari di tutela cui all’articolo 41 della L. n. 238/2016;

Dottor Francesco Ferreri, in rappresentanza delle organizzazioni agricole;

Dottoressa Palma Esposito, in rappresentanza delle organizzazioni agricole;

Dottor Domenico Mastrogiovanni, in rappresentanza delle organizzazioni agricole;

Dottoressa Valentina Sourin, in rappresentanza delle organizzazioni di rappresentanza e tutela delle cantine sociali e cooperative agricole;

Dottor Antonello Ciambriello, in rappresentanza delle organizzazioni di rappresentanza e tutela delle cantine sociali e cooperative agricole;

Dottor Gabriele Castelli, in rappresentanza delle organizzazioni degli industriali vinicoli;

Dottor Paolo Castelletti, in rappresentanza delle organizzazioni degli industriali vinicoli.

