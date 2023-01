Commissione Ue: in Europa non è in pericolo la disponibilità di cibo, ma la sua accessibilità

Oggi in Europa non è in pericolo la disponibilità di cibo, ma l’accessibilità economica degli alimenti è tuttavia una preoccupazione crescente per un numero sempre maggiore di famiglie a basso reddito. A lanciare l’allarme è il documento “Drivers of food security” firmato dalla Commissione Europea, un’analisi sui principali fattori che incidono sulla sicurezza alimentare, come il cambiamento climatico, il degrado ambientale, le conseguenze economiche del Covid-19 e il conflitto russo-ucraino.

Disponibilità, accessibilità, utilizzo e stabilità non possono essere dati per scontati. Se non vengono affrontati in modo adeguato, alcuni fattori possono diventare rischi per la sicurezza alimentare ed esporre le vulnerabilità del nostro sistema alimentare”, scrive l’esecutivo europeo nella sua relazione, che identifica diversi tipi di fattori chiave su cui lavorare per continuare a garantire la disponibilità e l’accessibilità di cibo agli abitanti del Vecchio Continente: biofisici e ambientali; ricerca, innovazione e tecnologia; economia e mercato; prestazioni della filiera alimentare; fattori politici e istituzionali; socioculturali e demografici.

Copyright © 2000/2023