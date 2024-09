Intesa Sanpaolo guarda all’agroalimentare: 15 miliardi di euro per le Pmi del settore

Favorire nuovi investimenti per la competitività del territorio, accelerare la dinamica di buone performance del sistema produttivo e assicurare l’immediata attivazione di strategie sostenibili e di lungo periodo muovendosi su tre ambiti prioritari: la Transizione 5.0 e l’energia, lo sviluppo estero e i nuovi mercati e il processo digitale e sicurezza. È con queste premesse che la Banca Intesa Sanpaolo ha deciso di stanziare 15 miliardi di euro per le aziende clienti della Direzione Agribusiness, la rete nazionale dedicata all’agroalimentare.

L’iniziativa rientra ne “Il tuo futuro è la nostra impresa”, il nuovo programma del Gruppo bancario - presentato, ieri, a Milano - che mette a disposizione 120 miliardi di euro fino al 2026 per finanziare i progetti di Pmi e aziende di minori dimensioni: il piano prevede una serie di interventi che si inseriscono anche a sostegno della realizzazione degli obiettivi del Pnrr. Tra questi anche i progetti legati al settore agroalimentare che - scrive il Gruppo bancario in una nota - presenta peculiarità uniche e necessita di un accompagnamento specifico nella transizione verso modelli più innovativi, profittevoli e sostenibili. Tra le novità del programma c’è “Crescita Agri”, la linea di finanziamenti con durata fino a 30 anni dedicata allo sviluppo della produzione modulabile sul ciclo produttivo della filiera di appartenenza, che si aggiunge ai prodotti per la copertura dai rischi sulle materie prime e a soluzioni ad hoc per l’efficientamento energetico e la crescita internazionale.

“Il rafforzamento e la competitività delle nostre imprese agricole e della trasformazione alimentare passa attraverso la capacità di intercettare le risorse finanziarie e le opportunità del Pnrr e della Transizione 5.0 anche tramite i più efficaci strumenti di accompagnamento - ha commentato Massimiliano Cattozzi, responsabile Direzione Agribusiness Intesa Sanpaolo - per questo i 15 miliardi di euro che Intesa Sanpaolo rende disponibili sono una leva per medie, piccole e micro imprese del mondo agroalimentare. Un impegno per favorirne la crescita in chiave digitale, energetica e sostenibile testimoniato anche dai numeri che esprime la Direzione Agribusiness: le erogazioni a medio e lungo termine dei primi sei mesi del 2024 destinate alle imprese clienti sfiorano il miliardo di euro”.

