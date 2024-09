La Guida Michelin torna in Emilia Romagna, a Modena, per la “Star Revelation” (rumors WineNews)

Per una guida ai ristoranti (e, da qualche tempo, anche agli alberghi) nata da un produttore di gomme, come la Michelin, il tema del viaggio è nel proprio Dna. Ed a viaggiare, in Italia, è anche la “Michelin Star Revelation”, la proclamazione dei ristoranti stellati (da record, nel 2024, in Italia, con 13 tristellati e 395 stellati in totale), che, secondo rumors raccolti da WineNews, dalla prossima edizione 2025, che dovrebbe essere presentata, come da tradizione, a novembre 2024, tornerà in Emilia Romagna, ed in particolare a Modena, una delle capitali della “Food Valley Emiliana” (motore di un settore agroalimentare che, a livello regionale, vale oltre 34 miliardi di euro, ndr), con il Parmigiano Reggiano, il suo Aceto Balsamico, il Prosciutto di Modena, lo zampone ed il cotechino, il Lambrusco, i tortellini e, ovviamente, con il suo Massimo Bottura, lo chef italiano più ammirato nel mondo, con la sua tristellata Michelin “Osteria Francescana”. Sarebbe, il condizionale è d’obbligo in attesa di ufficialità, un ritorno in Emilia Romagna, per la Michelin, che, per sua policy, deve cambiare la “Destination Partner” dopo qualche anno, dopo l’ultimo ciclo che, dal 2021 ad oggi, ha visto la Franciacorta come “destination partner” della “Guida rossa”, dopo diversi anni a Parma. Con un sodalizio tra le bollicine di Franciacorta e la Michelin Italia che, però, dovrebbe mutare, ma non interrompersi, con il Consorzio che, da quanto si apprende, resterà sponsor del “Sommelier of the Year Awards” (appannaggio, prima del Franciacorta, del Consorzio del Brunello di Montalcino, che, poi, non ha rinnovato il sodalizio, ndr), oltre che “Sparkling Wine Partner” ufficiale (come avviene negli Usa).

