Con “Franciacorta: a Golden Feeling” il Franciacorta celebra la “Milano Fashion Week”

Dopo due anni, a Milano sono tornate le sfilate in presenza, che animano la più attesa delle “Milano Fashion Week”, uno degli appuntamenti più importanti per il mondo della moda, cui il Franciacorta ha dedicato “Franciacorta: a Golden Feeling”, un videoclip con cui le bollicine lombarde celebrano il decimo anno di partnership con Camera Nazionale della Moda Italiana, con cui condividono i tratti distintivi del made in Italy: artigianalità, eleganza e qualità. Il corto, diretto da Enea Colombi, giovane regista di videoclip (da Ghali a Elodie) e pubblicità (per brand come Kappa, Diesel, Emporio Armani), e realizzato da Blink Fish, realtà creativa fondata nel 2012 da un gruppo di registi, produttori e post-produttori, è un elogio alla moda e alla bellezza, un racconto che si avvale di un’estetica ricercata con una forte componente ritmata, attraverso un montaggio intenso.

Si apre con una serie di calici disposti in un ordine perfettamente geometrico, al centro di uno spazio indefinito, le bolle risalgono vivacemente nei bicchieri finché un suono ovattato, proveniente da un club nella stanza accanto, fa tremare tutto creando delle increspature: la camera si avvicina ad un calice immergendo virtualmente lo spettatore nel Franciacorta. Il calice e la bolla fungono da “portale” per accompagnarlo in una dimensione dove corpo, moda e movimento si incontrano. Attraverso costruzioni scenografiche e proiezioni all’interno di uno spazio indefinito, ballerini si alternano in una serie di performance conferendo al film un look contemporaneo e dinamico grazie ad una regia attenta alla composizione dell’immagine, mirata a costruire per ogni scena un quadro perfettamente bilanciato e composto da scene in movimento.

“Essere partner di Camera della Moda rappresenta per Franciacorta motivo di grande orgoglio e l’occasione per rafforzare valori e peculiarità affini”, spiega Silvano Brescianini, presidente del Consorzio Franciacorta. “Il Franciacorta, infatti, condivide con le case italiane di moda la creatività che conferisce al prodotto finito originalità, eleganza e qualità, fattori di successo dell’Italian Style nel mondo”. Per il giovane regista, Enea Colombi, “lavorare con Franciacorta è stato davvero stimolante, alla base del rapporto lavorativo c’era una forte fiducia verso la mia visione e ciò ha portato a costruire una narrativa non convenzionale e sperimentale che ha portato il consorzio più vicino al mondo del fashion film”.

Copyright © 2000/2021