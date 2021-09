Con “Sommelier in 5 minuti”, riconoscere e degustare un buon vino “non è mai stato così semplice”

Per cercare di comprendere un po’ di più il mondo del vino, capire come si produce, si conserva e si beve, imparare a degustarlo e ad abbinarlo con i cibi, arriva un vademecum “ready to read”. Si chiama “Sommelier in 5 minuti. Riconoscere e degustare un buon vino non è mai stato così semplice” ed è il nuovo volume del giornalista Francesco Orsenigo (in edicola dal 16 settembre, con “Il Sole 24 Ore”) per sapersi orientare tra tappi, calici, etichette e molto altro.

In treno, in autobus, in sala d’attesa, in pausa pranzo: per leggere, imparare, e soddisfare le proprie curiosità sfruttando ogni piccola pausa di 5 minuti, conoscendo meglio vitigni, metodi di vinificazione, strumenti per la degustazione, etichette, temperature di servizio, come scegliere un vino in enoteca ed abbinamenti. Con in più schede dedicate a curiosità, cenni storici, personaggi celebri. Informazioni, consigli pratici, suggerimenti: insomma, “un piccolo manuale da portare sempre con sé” (Editore Gribaudo e “Il Sole 24 Ore”, pp. 265, prezzo di copertina 7,90 € oltre al costo del quotidiano).

