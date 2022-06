Concours Mondial de Bruxelles (ospitato in Calabria): le Gran Medaglie d’Oro dell’Italia

L’Amarone della Valpolicella Mai dire Mai 2013 di Pasqua (miglior vino rosso italiano), il Pietra Rosato 2021 di Menhir (miglior vino rosato italiano), il Fileno Bianco 2021 di Cva Canicattì (miglior vino bianco italiano), l’Aglianico del Taburno Cariavis 2007 di Terre Caudium, il Mascherone Primitivo 2020 di Tenute Chiaromonte, il Chiave di Saletta 2018 di Fattoria Villa Saletta, l’Amarone della Valpolicella Valle Alta 2013 di Tenute Ugolini, il Taurasi Nucilla 2012 di Tenuta Nucilla, il Raboso 2015 di Ornella Molon, il Cerasuolo di Vittoria Tenuta Valle delle Ferle 2016 di Imakara, l’Argirio 2017 di Podernuovo, il Nobile di Montepulciano Vitaroccia Riserva 2017 di Icario, il Monferrato Uceline 2015 di Cascina Castlet, il Rocaille 2018 Montedidio, il Carmignano Il Circo Rosso 2018 di Pratesi, l’Infinito 2018 di Tenuta Moriano, il Castel del Monte 23 Settembre 2015 di Conte Spagnoletti Zeuli e il Modena Lambrusco Ventiventi Rosé 2019 de Il Borghetto: ecco le 18 Gran Medaglie d’Oro dell’Italia nel Concours Mondial de Bruxelles, la competizione vinicola più prestigiosa al mondo che è andata in scena a Rende, in Calabria, dal 19 al 21 maggio. Davanti, la Spagna, con 17 medaglie, con la Francia,a quota 10.

Dai risultati della sessione vini rossi e bianchi 2022, che ha visto gareggiare oltre 7.300 vini provenienti da 40 paesi e 6 continenti, hanno vinto etichette da tutto il mondo, a partire dai paesi produttori più affermati fino a sorprese come Cina, Perù e Kazakistan. L’Italia, con un totale di 351 medaglie, si colloca al terzo posto, dopo la Spagna, seconda con 433 medaglie, e la Francia, prima con 455 medaglie.

Tra le regioni italiane più blasonate si distinguono la Sicilia, con 58 medaglie, la Toscana, con 50, la Puglia, con 46, il Veneto, con 33, e la Calabria, con 31 medaglie. Tanti gli argomenti trattati, dal rapporto tra vino e giovani fino agli effetti benefici del vino, passando per il turismo enogastronomico in Calabria, con il Concours Mondial de Bruxelles che celebrerà la sua edizione n. 30 dal 12 al 14 maggio 2023 in Istria (Croazia).

