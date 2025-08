Consumi degli italiani in trasformazione: meno alcol, più attenzione a salute, sprechi e brand

Il 44,4% degli italiani dichiara di evitare già il consumo di alcolici, mentre un ulteriore 25,5% ha intenzione di farlo. Parallelamente, il 36% evita gli sprechi alimentari e il 47% si dice pronto a farlo, mentre il 16,9% ha già eliminato le farine bianche e il 37,1% intende seguirne l’esempio. Anche il consumo di carne è in calo: il 22,5% la evita già, il 32,4% lo farà a breve. In questo scenario di crescente attenzione alla salute e alla sostenibilità, la situazione finanziaria delle famiglie italiane mostra un lieve miglioramento rispetto al 2024, con il 41% degli individui in difficoltà economica (-2% rispetto all’anno precedente), pur restando sopra la media europea che si attesta al 33%. I consumatori, tuttavia, mantengono un atteggiamento prudente: cercano promozioni, acquistano più spesso (+18,8% di atti d’acquisto in tre anni), ma con carrelli sempre più piccoli, rendendo difficile la fidelizzazione. Emerge dal report “Brand Footprint Europe Report 2025” dell’istituto di ricerca YouGov, che si basa sull’indicatore Consumer Reach Points (Crp), che misura la forza di un marchio moltiplicando tre fattori: la popolazione complessiva, la penetrazione (ossia la percentuale di famiglie che acquistano quel brand) e la frequenza media d’acquisto (il numero di volte in cui il brand è acquistato in media). Secondo YouGov, l’infedeltà a canali e insegne è ormai la norma, con discount e drugstores in forte espansione. I brand che crescono puntano su penetrazione, qualità, innovazione e pubblicità, con un +3,6% di crescita per chi investe in comunicazione. Le categorie emergenti includono sostitutivi del pasto, semi, frutta disidratata, formaggi di soia, marmellate monoporzione, cialde caffè, succo di limone, salviettine multiuso, prodotti per incontinenza, pinse, miele e avocado. Si stanno riducendo le barriere alla prova di nuovi prodotti e i target si ampliano, includendo i consumatori senior (over 55), sempre più connessi digitalmente e aperti a nuove esperienze culinarie come fast food (70% degli individui ) e cibo etnico (39,5% per 5,4 milioni di famiglie), prosegue YouGov. Anche il segmento gluten free, che vede il 87% dei volumi di acquisto provenire da famiglie senza celiaci, rappresenta un target in espansione.

Guardando ai singoli brand, Mulino Bianco, Kinder e Coca-Cola si confermano tra i primi tre marchi più scelti in Italia, seguiti da San Benedetto, Galbani, Barilla, Granarolo, Aia, Divella, e, per concludere la “Top 10,” Pavesi. Pepsi e Red Bull, invece, sono esempi di brand in forte crescita, il primo grazie alla linea “Zero” che cavalca i trend del benessere, il secondo spinto dall’innovazione e dalla frequenza di acquisto. La crescita passa anche attraverso la disponibilità fisica, la visibilità e l’innovazione, oltre alla disponibilità mentale, ovvero la capacità di un brand di essere ricordato e riconosciuto dai consumatori, conclude il report.

