Continua a crescere l’export agroalimentare Ue: +2% nei primi 9 mesi 2024, a 175,5 miliardi di euro

Con 19,6 miliardi di esportazioni agroalimentari nei Paesi Terzi a settembre 2024 (+5% sul dato di ottobre, ma -3% sul settembre 2023), l’Unione Europea, nei primi 9 mesi dell’anno che sta per chiudersi, ha messo insieme 175,5 miliardi di euro, con una crescita del +2% sullo stesso periodo 2023. Con il vino (ed i prodotti a base di vino) che, nonostante un calo non trascurabile del -3% sui primi 9 mesi 2023, restano una delle categoria più importanti delle esportazioni agroalimentari europee, con 12,6 miliardi di euro di export, dietro soltanto al comparto lattiero-caseario, a 14,6 miliardi di euro (-2%%).

Tra i prodotti più in crescita, nei primi 9 mesi 2024, olive e olio di oliva, a +54% sul 2023 (per 5,5 miliardi di euro), e il comparto di caffè, cacao e spezie, a +29% (per 7,7 miliardi di euro), ma cresce anche il comparto di preparati ed ingredienti per la preparazione del cibo, a 12,1 miliardi di euro (+8%). A dirlo il monitoraggio del mercato da parte della Commissione Agricoltura Ue che evidenzia come il primo mercato dei prodotti agroalimentari italiani sia il Regno Unito, di fatto ormai “Paese terzo” a tutti gli effetti dopo la Brexit, con 39,6 miliardi di euro nei primi 9 mesi 2024 (+3% sul 2023), davanti ad Usa (22,3 miliardi di euro, +11%), e alla Cina, che resta sul podio (10,3 miliardi di euro), nonostante un calo del -8%.

Nel frattempo, però, sono aumentate anche le importazioni, per 124,9 miliardi di euro nei primi 9 mesi 2024 (+4% sul 2023), con i prodotti più importati in valore che sono caffè, cacao e spezie, a 21 miliardi di euro (+36%), frutta (fresca e secca) a 18,2 miliardi di euro (+8%), e semi oleosi e prodotti proteici (14,3 miliardi di euro, -12%). Per un saldo attivo della bilancia commerciale di settore di 50,5 miliardi di euro, in linea con il dato di settembre 2023.

