Coronavirus: in poche ore erogato il primo prestito garantito da Ismea. Così Crédit Agricole Italia

Tanta burocrazia, difficoltà nell’accedere ai fondi, ma qualcosa, anche per le imprese agricole, in questa crisi legata alla Pandemia, sembra muoversi. Crédit Agricole Italia, tra gli istituti di credito con cui lavora più realtà dell’agricoltura del Belpaese, in poche ore, ha già raccolto 18.000 richieste per i finanziamenti di 25.000 euro garantiti dallo Stato, attraverso Ismea, sbloccate ieri, come annunciato dal Sottosegretario del Ministero delle Politiche Agricole, L’Abbate. E le prima erogazione, fa sapere Crédit Agricole, è partita in poche ore.

“La domanda è stata compilata nel corso della mattinata di ieri e inviata a Ismea, che ha approvato la pratica permettendo a Crédit Agricole Italia in tempo record di erogare nel primo pomeriggio l’importo del finanziamento richiesto sul conto della cliente, un’imprenditrice toscana”.

Il Gruppo, spiega una nota, ha inoltre messo a disposizione nei giorni scorsi un plafond di 10 miliardi di euro a sostegno di imprese e famiglie. Segnali che fanno sperare in un’uscita dal tunnel, per tutti, agricoltori compresi, ogni giorno un passo meno lontana.

