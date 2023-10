Corriere del Vino

La toscana Albatreti passa al CEO del gruppo Expedia … Peter Kern, CEO di Expedia Group, la società statunitense specializzata in viaggi online, espande le sue proprietà sulle colline di Montalcino rilevando l’azienda Albatreti...L’Azienda Albatreti conta cinque ettari di vigna, di cui 1,7 a Brunello di Montalcino, uno a Rosso e il resto a Sant’Antimo. Secondo quanto riportato da Winenews, nel portfolio di Kern c’era già Il Palazzone, azienda del Brunello di Montalcino, che conta sette ettari vitati sulla collina Due Porte ed a Castelnuovo dell’Abate. Il Palazzone è passato nelle mani di Kern da Richard Parsons, ex AD di Time Warner e Citigroup. Il nuovo podere, che sarà ristrutturato, – secondo quanto riportato dalla testata – andrà a potenziare la produzione de Il Palazzone, che possiede attualmente un totale di 12 ettari di vigna, di cui poco più di sei ettari a Brunello, con “l’obiettivo aziendale di arrivare a una produzione complessiva, di tutti i vini, tra le 50mila e le 60mila bottiglie all’anno”. La Toscana continua a essere nel mirino degli americani. Pochi mesi fa infatti Daou Family Estates, azienda californiana celebre negli Usa soprattutto per la produzione di Cabernet Sauvignon, aveva acquistato a San Quirico d’Orcia il Podere Coroglie, proprietà composta da un casale da ristrutturare e di circa 65 ettari, 31 dei quali dedicati a viticoltura. La Toscana continua a essere nel mirino degli americani. Pochi mesi fa infatti Daou Family Estates, azienda californiana celebre negli Usa soprattutto per la produzione di Cabernet Sauvignon, aveva acquistato a San Quirico d’Orcia il Podere Coroglie, proprietà composta da un casale da ristrutturare e di circa 65 ettari, 31 dei quali dedicati a viticoltura. Poi ci sono i francesi di Epi, già proprietari di Charles Heidsieck e Piper Heidsieck, Louis Camilleri, già CEO di Philip Morris International e Ferrari, che ha rilevato la Tenuta Il Giardinello, mentre la sua compagna, Natalie Oliveros, è proprietaria della Fiorita.

