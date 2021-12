Corriere della Sera

Effetto Covid, tutti gli eventi sospesi o rinviati: da Miss Italia al congresso degli enologi. “Troppe incognite” … Anche quelli che, fino a pochi giorni fa, si davano per certi. È successo anche al Congresso Assoenologi, storica associazione che si confronta quotidianamente con tutto quanto riguarda il vino dalla barbatella alla bottiglia: l’evento si sarebbe dovuto celebrare a Verona, dal 3 al 5 dicembre, e avrebbe dovuto festeggiare, tra l’altro, i 130 anni della più longeva organizzazione di categoria al mondo, invece è stato annullato. “Il cda Assoenologi si è riunito per esaminare la situazione pandemica in vista del Congresso — ha spiegato a WineNews Riccardo Cotarella, presidente degli enologi italiani e fresco di riconferma alla guida dell’Union Internationale des Oenologues — e dopo una lunga disamina, visto che, per noi, la prima cosa è il rispetto della salute e della sicurezza delle persone, seppur con molta tristezza, abbiamo deciso di rinviare il Congresso”. Già stabilite le nuove date: dal 4 al 6 marzo 2022 …

