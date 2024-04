Corriere della Sera

“Il vino senza alcol non è vino” … Lollobrigida apre il Vinitaly con una critica alla nuova moda. Oggi arriva Meloni. Brindisi e messaggi di pace… Vignaioli e ministri, signori della terra e piccoli artigiani della vite, menestrelli del vino e studiosi dei tannini. Ma soprattutto centinaia di importatori, venuti a Verona per comprare casse e casse di bottiglie. Il Vinitaly ha di nuovo aperto le porte al mondo degli affari, con 4.000 espositori. Senza perdere il senso di festa, di tumultuosa corsa non solo dei super professionisti delle degustazioni. E un Vinitaly su cui incombono i venti di guerra dall’Est e dal Medio Oriente. Cercando un simbolo di questa edizione numero 56 lo si trova nella mostra “Tra mito e cultura”, capolavori (da Mantegna a Picasso) e reperti archeologici in arrivo dal museo Lungarotti di Torgiano. E una bottiglia di Tignanello 2018. Esposta in una teca, e stata recuperata tra le rovine di un'enoteca distrutta dalle bombe russe a Kiev. È stata regalata dal ministro all’Agricoltura ucraino Mykola Solskyi al collega italiano Francesco Lollobrigida. “Ho capito il motivo del regalo - ha detto a WineNews - quando ho visto il video con le macerie. È stato il ringraziamento di Kiev per l’aiuto dell’Italia, ma anche un vino per la speranza di rinascita del popolo ucraino”. Un segno di speranza è anche l’arrivo della delegazione israeliana di buyer, tra i tanti invitati dall’Ice di Matteo Zoppas: era stata bloccata a causa dell’attacco iraniano. Un appello per la pace è stato lanciato all'inaugurazione del Vinitaly dal presidente della Camera Lorenzo Fontana. Sui padiglioni sventola la bandiera veneta con il leone, “l’unica nel mondo che contiene la scritta pace”, ha spiegato il governatore Luca Zaia al ministro degli Esteri Antonio Tajani. Oggi arriverà la premier Giorgia Meloni, ieri il protagonista è stato un super attivo Lollobrigida, accolto tra onori e brindisi, nessun accenno di proteste agricole e di trattori, solo due cartelli che reclamavano la legalizzazione della cannabis “come il vino”. Il ministro, nel nuovo stand azzurro del ministero che ha moltiplicato i metri quadrati, ha dato una bacchettata agli entusiasti del nuovo prodotto alla moda che dovrebbe conquistare le nuove generazioni, il vino senza alcol. “L’italiano è una lingua che definisce tutto con precisione - ha detto - se parliamo di una bevanda che nasce dall’uva e si trasforma grazie alla fermentazione alcolica, il nome è vino. Il resto non lo è. Si chiami bevanda a base di uva, ma non vino, se non contiene alcol. Seguiremo le norme europee, ma attenzione a possibili effetti negativi sul mercato”. Senza il vino, è stato spiegato in uno studio Uiv-Prometeia-Vinitaly presentato ieri, “l’Italia perderebbe l’1,1% di Pil, quanto il mondo del calcio”. Le Langhe di Fenoglio e della malora, le colline di Montalcino che si svuotarono dopo l’apertura dell'Autostrada del Sole, le campagne sulle pendici dell’Etna con i palmenti-cantine chiusi per decreto, cosa sarebbero senza l’economia vino? Lo si è visto in tre simulazioni con l’intelligenza artificiale: cemento, villette, terre incolte. “Un’Italia più povera”, secondo Lollobrigida.

