Corriere della Sera

Premio Casato Prime Donne 2024/| vincitori: Maria Canabal (Forum Parabere), WineNews, Trebicchieri-Gambero Rosso, Linea Verde… Premio Internazionale “Casato Prime Donne”, XXIII edizione. L’organizzatrice (e finanziatrice) è una donna di valore, Donatella Cinelli Colombini, vignaiola toscana (Cantina Casato Prime Donne, organico tutto femmimile). L’evento, che si tiene a Montalcino (14 settembre), coincide con la vendemmia del Brunello. A quanto pare, la raccolta delle uve (se il meteo sarà favorevole), si prospetta eccellente. Auguri. La cerimonia si tiene nel Teatro degli Astrusi a Montalcino per concludersi nel pomeriggio alla Fattoria del Colle a Trequanda. (Qui l’Arcivescovo di Siena benedirà la nuova ambulanza della Misericordia di Sinalunga dedicata a Carlo Gardini, marito di Donatella, recentemente scomparso). Per volontà della Giuria, l’edizione 2024 onora Francesca Colombini Cinelli fondatrice del Premio (deceduta nel 2022). E veniamo ai premiati. Cominciando da Maria Canabal (“pasionaria” spagnola), la “Prima Donna” 2024, personaggio carismatico dell’universo femminile del food and wine: con il suo Forum Parabere. ogni anno riunisce 400 donne di tutto il mondo per creare “empowerment” (consapevolezza di sè e del controllo delle proprie scelte ed azioni). Nel 2015 Canabal è stata riconosciuta tra le “Most Influential Women in Gastronomy” e i suoi libri di cucina sono stati premiati dai Gourmand Cookbooks Awards come “Migliori al mondo”. Nelle sezioni giornalistiche del Premio Casato Prime Donne (per la promozione di Montalcino e dei suoi vini), vincono due dei maggiori portali dell'enologia nazionale: WineNews, rappresentato da Alessandro Regoli e Irene Chiari; “Trebicchieri” del Gambero Rosso (Premio del Consorzio Brunello), con Loredana Sottile e Gianluca Atzeni. Inoltre, il Premio Speciale della Giuria va a Linea Verde, storico programma di Rai 1, per la puntata dedicata a “I Gioielli della Terra di Siena” (quest'ultimo premio sarà devoluto in beneficenza). Il “Casato Prime Donne” è un Premio che comprende un incubatore di talenti giovanili, finalizzato alla valorizzazione dei giovani capaci di suscitare emulazione fra i coetanei. Quest’anno l’incubatore ha riguardato l’artista Luigi Corbini, gli studenti della 4° A dell'Istituto Agrario Bettino Ricasoli e del Liceo Linguistico Lambruschini di Montalcino; il comunicatore Andrea Sacchetti della Pasticceria Nuovo Mondo di Prato e tre orafe del LAO Jewellery School di Firenze: Martina Bianchi, Beatrice Campagna e Asia Roccazzella. La Giuria del Premio Casato

Prime Donne è composta da: Donatella Cinelli Colombini (presidente), Rosy Bindi, Anselma Dell’Olio, Anna Pesenti, Stefania Rossini, Anna Scafuri, Daniela Viglione. Giuria d’Onore: Silvio Franceschelli (sindaco di Montalcino) e Fabrizio Bindocci (presidente del Consorzio del Brunello).

