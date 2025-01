Corriere della Sera

In Toscana il tam-tam: mister Tesla cerca castelli tra Siena e la Maremma … Il titolare di uno dei due manieri: per ora nessuna firma… Tra suoi affari multimiliardari, da X (ex Twitter) a Tesla e Starlink - ora al centro del dibattito - Elon Musk trova anche il tempo di trattare l’acquisto di un castello in Toscana, tra le colline senesi e l’entroterra maremmano. Almeno questo pare il senso delle indiscrezioni trapelate da fonti Usa sulla possibile acquisizione da parte dell’uomo più ricco del mondo (da solo vale quanto il Pil dell’intero Portogallo) dei manieri di Bibbiano, comune di Buonconvento, provincia di Siena e Montepò, comune di Scansano, nel grossetano. Anticipazione quest’ultima sulla quale Jacopo Biondi Santi, della famiglia proprietaria della rocca, al centro di una prestigiosa azienda agricola, si limita a un “No comment, se ci saranno novità ve lo faremo sapere”. Per poi smentire a WineNews solamente che l’affare sia già concluso. A Bibbiano cascano tutti dalle nuvole. Si parlava di un interessamento di Musk già un paio di anni fa. E anche in questo caso smentiscono passi concreti: “Non abbiamo avuto contatti con Musk, né ora né nel 2022”. Il sindaco di Buonconvento, Riccardo Conti, è all’oscuro di tutto: “Questa volta non ne so nulla, mentre in passato avevo avuto notizia di qualche approccio”. Ignara anche la sindaca di Scansano, Maria Bice Ginesi: “Nessuno mi ha detto niente, ma i giornali li ho letti anch’io. Oltre non sono in grado di andare”. Le indiscrezioni nascono da quanto aveva scritto in estate il Times di Londra, ora rinforzate da un viaggio che Musk ha compiuto in Toscana a novembre, nel corso del quale avrebbe visitato anche i due castelli. Difficile capire se sia interessato a entrambi o se, come pare più probabile, l’acquisto dell’uno sia alternativo all’altro. Comunque sia, si tratta di due castelli di origine medioevale, quello di Bibbiano addirittura antecedente all’anno Mille, passato poi di mano dalla nobiltà longobarda al Sacro Romano Impero e alla Repubblica Senese. Qui Pietro Lorenzetti, uno dei grandi pittori del Trecento senese ha lasciato la sua ultima opera, nel Rinascimento al restauro mise mano un architetto celebre come Baldassarre Peruzzi. Per Montepò, l’asta di una decina di anni fa ha fissato un valore di circa 17 milioni di euro, comprendente sia la rocca che l’azienda agricola circostante, 600 ettari, di cui 50 a vigneto, soprattutto sangiovese. Siamo nella zona del Morellino Doc, tra i proprietari del recente passato anche un grande scrittore come Graham Greene. L’interesse di Musk potrebbe essere corroborato dalle dichiarazioni rilasciate nei 2004 da Jacopo Biondi Santi, in cui si parlava di “viticoltura guidata dai satelliti”, E chi allora meglio del magnate di Starlink?

