Corriere della Sera

“Vene d’oro” di Bassiri nel palazzo di WineNews. Un’opera d’arte permanente per Montalcino: il 18 ottobre l’artista iraniano Bizhan Bassiri inaugurerà “Vene d’oro del Pensiero Magmatico”. Sarà installata nel palazzo di WineNews, uno dei siti più seguiti del vino, nel palazzo di proprietà dell’agenzia.
