Corriere Fiorentino

La cerimonia a settembre, tra i prescelti anche Regoli e Chiari di WineNews…Premio Casato Prime donne: al top Maria Canabal, most influential in gastronomy … A Montalcino è tempo del Premio Premio Casato Prime Donne, promosso e finanziato da Donatella Cinelli Colombini. La cerimonia della XXIII edizione si terrà sabato 14 settembre al Teatro degli Astrusi a Montalcino e si concluderà al gtramonto alla Fattoria del Colle. La “Prima Donna” 2024 è Maria Canabal un personaggio carismatico del food and wine, tra le “Most Influential Women in Gastronomy”. Il Premio va anche ai giornalisti Alessandro Regoli e Irene Chiari di “WineNews”. Loredana Sottile e Gianluca Atzeni del settimanale del “Gambero Rosso”, “Tre Bicchieri”, che riceve il Premio del Consorzio Brunello. Premio Speciale della Giuria, “Linea Verde” storico programma di Rai 1, per la puntata dedicata a “I Gioielli della Terra di Siena”. Sarà devoluto in beneficenza.

Copyright © 2000/2024