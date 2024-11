Corriere Fiorentino

Nasce il primo vino firmato Jovanotti: «Si chiama Teresina, in omaggio a mia figlia» … Nasce il primo vino firmato Jovanotti: si chiamerà “Teresina”, in omaggio alla figlia Teresa. Verrà prodotto con uve sangiovese coltivate nella vigna che fa parte della tenuta di Cortona dove vive il cantante… Come annuncia Lorenzo “Jova” Cherubini in un video su Instagram, la prima vendemmia ha portato alla raccolta di 25 quintali di uva che daranno circa 18 quintali di vino. «Che bella giornata oggi, abbiamo svinato la nostra vendemmia» ha annunciato l'artista sui social. Nel progetto per la sua prima etichetta vinicola l'artista toscano ha coinvolto, come spiega Winenews, la cantina Montevertine, azienda storica del Chianti Classico, e il “food guru” Filippo Polidori, amico e consulente che ha seguito anche la selezione food & beverage per il “Jova Beach Party”. Jovanotti coltiva da anni uva nella sua vigna ma finora la sua era un piccola produzione di vino rosso destinata ad uso familiare. Ora ha deciso di dare il via a una produzione ufficiale di sangiovese in purezza e ha pensato di dedicarlo alla figlia, 25 enne, cartoonist e illustratrice.

Copyright © 2000/2024