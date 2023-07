Cosa hanno in comune Steve Jobs e Giorgio Armani con il vino? Lo scoprirete solo leggendo

Un’intervista di “Playboy” al fondatore di Apple, Steve Jobs, è l’occasione per parlare dei timori delle persone comuni di fronte ai “mostri sacri” del vino e della vita pubblica. Una lettera scritta dallo stilista Giorgio Armani nella prima ondata Covid fa riflettere sull’eleganza e sulla cafonaggine di certi vini e di certi individui. Il ricordo dei primi astronauti sulla luna fa comprendere come il senso di appartenenza a una comunità costituisca il fondamento sia della convivenza civile, sia della tipicità dei vini di un dato territorio. Le confessioni degli amanti delusi nelle rubriche online dei cuori solitari danno modo di ragionare sulla cecità dell’amore e sui difetti dei vini. Sono solo alcuni degli spunti, tratti da aneddotti, romanzi, poesie e canzoni che hanno a che fare con tutt’altro rispetto al vino, di “Esercizi spirituali per bevitori di vino”, il volume con cui il giornalista Angelo Peretti affronta un percorso narrativo inedito per il mondo vitivinicolo. Generalmente, infatti, il vino è oggetto di manuali tecnici e di guide alla degustazione, mentre è raro che costituisca, come in questo caso, la prospettiva in base alla quale interpretare i pensieri e le azioni degli esseri umani e le necessità dei loro corpi, delle anime e delle menti, con l’obiettivo di condurre il lettore a riscoprire i contenuti emozionali e intellettuali, ossia “spirituali”, del bere e del vivere.

Attraverso 90 brevi capitoli a cavallo tra il racconto e il saggio, in “Esercizi spirituali per bevitori di vino” (Edizioni Ampelos, luglio 2023, pp. 288, immagine di copertina di Elisa Costa per lo studio Labeldesign, prezzo di copertina 25 euro), Angelo Peretti, sulla scorta di un’esperienza più che trentennale nel settore, sviluppata attraverso la redazione di centinaia di articoli e la stesura di piani strategici per varie Denominazioni di origine, con logica stringente e ironia talora dissacrante, smantella, uno dopo l’altro, i falsi riti di quei sedicenti intenditori che pretendono di ergersi a sacerdoti dell’enologia. L’intento è quello di aiutare il lettore a godere appieno del piacere di un gesto naturale come il condividere un bicchiere di vino con le persone care. E per chi poi volesse approfondire i propri “esercizi spirituali” anche a tavola, l’autore suggerisce per ciascun capitolo due vini, uno italiano e uno straniero, coerenti con il contenuto di volta in volta trattato: la scelta si ripartisce tra etichette note e bottiglie meno conosciute, per un totale di 180 vini.

Copyright © 2000/2023