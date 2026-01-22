Cremoso, al pistacchio, con la granella e una scorza d’arancia: ecco il “Gusto dell’anno” del gelato

Una composizione di sapori che prende forma come una melodia: la cremosità apre il tema, il pistacchio entra in profondità, la granella scandisce il ritmo e una nota d’arancia accompagna il finale. Si chiama “Melody” ed è il “Gusto dell’Anno” 2026, che sarà protagonista dell’edizione n. 14 della “Giornata Europea del Gelato Artigianale” (24 marzo), e la cui ricetta ufficiale è firmata dal gelatiere Juanma Guerrero, della gelateria Sicilia Gelati di Torre del Mar, a Malaga, in Spagna, che ha saputo tradurre in gusto “Il Gelato che fa cantare l’Europa”, ispirato all’Eurovision Song Contest, trasformando la musica in materia sensibile e dando forma a un dialogo armonico tra ingredienti, territori e sensibilità diverse.

Il “Gelato Day”, unica giornata che il Parlamento Europeo abbia mai dedicato a un alimento, si celebra ogni anno il 24 marzo e coinvolge migliaia di gelaterie in tutta Europa, con l’obiettivo di promuovere il gelato artigianale come patrimonio gastronomico e culturale condiviso. Un appuntamento che, edizione dopo edizione, racconta l’Europa attraverso il linguaggio universale del gusto.

L’edizione 2026, come detto, guarda alla musica e si ispira all’Eurovision Song Contest, in programma a Vienna dal 12 al 16 maggio, intrecciando note e sapori in un racconto corale di creatività, identità e contaminazioni culturali. Un’idea che trova in “Melody” la sua traduzione più immediata: un gelato pensato come equilibrio, variazione e armonia, capace di parlare linguaggi diversi partendo da una stessa base. Il gusto sarà disponibile in tutte le gelaterie che parteciperanno al “Gelato Day”, sia nella versione originale, secondo la ricetta ufficiale, sia nelle reinterpretazioni dei maestri gelatieri, che lo declineranno con ingredienti e suggestioni del proprio territorio.

