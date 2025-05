Crescono in Italia le prenotazioni per i ristoranti etnici, in particolare marocchini e cinesi

Cresce in Italia la voglia di sapori etnici: dalla cucina marocchina a quella giapponese, le prenotazioni nei ristoranti etnici sono in aumento. Nei primi tre mesi del 2025 le prenotazioni nei ristoranti marocchini sono aumentate del +58,3%, seguite da quelle nei ristoranti cinesi (+31,8%), giapponesi (+20,8%) e indiani (+19,7%). Tra le città, Milano e Roma guidano la scena gastronomica multiculturale. Lo rende noto TheFork, la principale piattaforma per la prenotazione online di ristoranti by TripAdvisor, che ha selezionato una serie di ristoranti etnici in sei città italiane - Milano, Roma, Torino, Napoli, Firenze e Palermo - per un viaggio gastronomico attraverso i sapori del mondo.

La cucina è un patrimonio culturale che unisce e racconta storie e l’interesse verso le cucine dal mondo continua a crescere: confrontando i primi tre mesi del 2025 con lo stesso periodo del 2024, le prenotazioni nei ristoranti etnici sono in netto aumento.

La presenza delle diverse cucine sul territorio riflette la composizione multiculturale delle città italiane: a Milano, ad esempio, si concentra il 36% dei ristoranti cinesi presenti su TheFork, in linea con la forte comunità cinese locale, che conta oltre 33.000 residenti, pari al 12,4% della popolazione straniera. Un segno del legame tra offerta gastronomica e radicamento delle comunità straniere, ma anche del crescente interesse verso le cucine etniche da parte dei clienti.

Per celebrare la diversità culturale anche a tavola, TheFork propone “il giro del mondo” dei sapori in 60 ristoranti di sei città italiane, valorizzando le tante storie e tradizioni che convivono nel nostro Paese.

Tra quelli selezionati, troviamo per esempio a Milano il ristorante cinese “Jin yong Colonne San Lorenzo”, in cui scoprire la vera cucina del Paese del Dragone: è noto in particolare per l’anatra alla pechinese. A Torino “Al Andalus” propone sapori marocchini in un ambiente intimo, ed è celebre per il suo tajine e il the alla menta.

A Firenze “Kikawa”, elegante e riservato, è un angolo di Giappone a due passi dal Duomo, celebre per il sushi tradizionale. A Roma “Shiva Roma” è uno storico indiano a pochi passi dalla stazione Termini, noto per i suoi curry intensi e i profumi deliziosi. A Napoli “Pad Thai” è un piccolo angolo di Thailandia presso i Quartieri Spagnoli: ci si va per pad thai e curry serviti in stile street food. A Palermo “Santana” propone un ambiente tipicamente argentino in Borgo Vecchio, dove la carne è la vera protagonista.

Copyright © 2000/2025