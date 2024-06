Cucina d’autore e impegno umanitario: Andres Torres vince il “Basque Culinary World Prize” 2024

Andres Torres, ex giornalista ed oggi chef, fondatore della Ong Global Humanitaria, che lavora per la sicurezza alimentare, l’istruzione e i diritti dei bambini in dieci Paesi del mondo, e fornisce aiuti di emergenza nelle aree colpite da conflitti armati e catastrofi naturali, e proprietario e chef del ristorante Casa Nova, a Sant Martí Sarroca, vicino a Barcellona, premiato con la stella verde Michelin per la sua attenzione alla sostenibilità, è il vincitore del “Basque Culinary World Prize 2024”, considerato il “Nobel della cucina”, assegnato dal Governo Basco e dal Basque Culinary Center, un’istituzione accademica leader nel settore della gastronomia, nell’ambito della strategia integrale Euskadi-Basque Country.

Il premio riconosce gli chef che utilizzano la loro conoscenza, talento, creatività e influenza per creare i cambiamenti necessari nella nostra società. Il vincitore riceve un premio di 100.000 euro, che deve essere destinato a un progetto scelto dal vincitore stesso. L’annuncio è arrivato da Lima nel Congresso di T’impuy, nella Pontificia Università Cattolica del Perù.

Ogni anno, riconoscendo il lavoro di individui unici e visionari, il Basque Culinary World Prize invia un messaggio al mondo sul potenziale degli chef di creare cambiamenti positivi per la società e l’ambiente attraverso la loro cucina. La giuria è composta da rappresentanti del Comitato Internazionale del Basque Culinary Center e da alcuni degli chef più influenti del mondo. Presieduta dallo chef Joan Roca (Spagna - El Celler de Can Roca), la giuria include altri rinomati chef, come Gastón Acurio (Perù), Pía León (Perù), Dominique Crenn (Francia/USA), Yoshihiro Narisawa (Giappone), Manu Buffara (Brasile), Elena Reygadas (Messico), Trine Hahnemann (Danimarca), Thitid Tassanakajohn (Thailandia), Josh Niland (Australia), Narda Lepes (Argentina) e Mauro Colagreco (Argentina/Francia). Lo chef Massimo Bottura, fra i fondatori del premio, quest’anno non ha potuto partecipare per il suo impegno nei giorni del G7, andato in scena in Italia, in Puglia.

I giudici del Basque Culinary World Prize hanno preso in considerazione più di 1.250 candidature e quasi 850 nominati provenienti da 42 paesi per il premio. Il panel di giudici includeva accademici, esperti internazionali e alcuni dei principali chef del momento. Per due mesi, professionisti e istituzioni hanno nominato chef provenienti da tutto il mondo che dimostrano che la cucina può essere un motore di cambiamento in ambiti come l’integrazione sociale, la sostenibilità e l’educazione, ma non solo.

“Sono profondamente onorato e entusiasta di aver ricevuto il Basque Culinary World Prize. Questo riconoscimento non solo celebra il mio lavoro, ma riconosce anche gli sforzi di molte persone dedite. È particolarmente significativo unirsi ai professionisti che ammiro e che hanno ricevuto questo prestigioso premio negli ultimi anni. Dopo oltre 25 anni di progetti solidali, essere premiato con quello che molti considerano il “Nobel della Gastronomia” riafferma la mia convinzione che la persistenza e la collaborazione possano davvero portare al cambiamento. Sono convinto - ha detto Torres - che unire l’esperienza culinaria alla solidarietà possa avere un impatto significativo sulle vite delle persone, promuovendo abitudini salutari o combattendo problemi come la malnutrizione infantile. Questo premio rappresenta un sostegno fondamentale per i progetti che guido, mettendo in luce il potere dei nostri sforzi collettivi. Spero inoltre che premi come questo ispirino più professionisti a impegnarsi attivamente nel fare una differenza positiva”.

“Andrés Torres è uno chef che in passato è stato corrispondente di guerra e che oggi intraprende campagne di solidarietà, oltre a lavorare nel suo ristorante Casanova con principi di sostenibilità assolutamente straordinari. La giuria ha ritenuto opportuno lodare tutto il lavoro che svolge dal punto di vista solidale, ma anche da quello di una cucina basato su radici ed essenza, per riconoscere il suo lavoro e considerarlo il vincitore di questa edizione”, ha commentato il presidente del Basque Culinary Centre e della giuria del premio, Joan Roca. Da parte sua, Joxe Mari Aizega, dg del Basque Culinary Center, ha aggiunto: “la gastronomia si evolve e si adatta a nuovi contesti e bisogni. Oggi, più che mai, abbiamo bisogno di individui che, attraverso il loro talento, il loro lavoro e, soprattutto, le loro azioni, dimostrino come la gastronomia possa essere uno strumento potente per la trasformazione sociale. Nella sua nona edizione, il Bcwp continua a mettere in luce esempi di cambiamento che apportano un contributo positivo alla società. Esempi come Andres Torres, il vincitore del premio di quest’anno, che ha utilizzato la sua creatività e passione per lottare per la sicurezza alimentare e i diritti dei bambini, cambiando la vita di molte persone attraverso la gastronomia. Inoltre, il suo lavoro pone anche un’alta priorità sulla sostenibilità e il ripristino gastronomico”.

Focus - Le menzioni speciali Basque Culinary World Prize

Gisela Medina

Da Mburucuyá, una piccola città situata nella provincia argentina di Corrientes che funge da punto di accesso ai vasti e remoti Pantanali di Iberá, Gisela Wadiana Medina ha lanciato la Rete degli Chef di Iberá nel 2017. Questa iniziativa ha fornito formazione e orientamento a 80 cuochi della regione, la maggior parte dei quali sono donne, permettendo loro di avviare attività commerciali e guadagnare un reddito offrendo cucina tradizionale correntina ai turisti. Medina è stata riconosciuta per il suo uso innovativo della gastronomia per stimolare lo sviluppo sociale in una comunità con bassi tassi di alfabetizzazione e risorse economiche. Medina ha rivitalizzato la cucina ancestrale a lungo sottovalutata della sua regione, ripristinando il orgoglio della sua comunità per la propria cultura e trasformandola in un catalizzatore per lo sviluppo regionale, l’occupazione e il turismo attraverso la sua iniziativa Cocineros del Iberá, la Rete degli Chef di Iberá, il primo network del genere nel paese.

Ángel León

Immerso nella Baia di Cadice, Spagna, il ristorante Aponiente, premiato con 3 stelle Michelin, è dove Ángel León si dedica alla ricerca e allo sviluppo dell’oceano, mostrando il potenziale inesplorato degli alimenti marini. Sullo sfondo del porto in rovina di Santa María, León promuove anche il ripristino e la conservazione delle paludi e degli estuari inquinati, considerandoli tesori della vita naturale e potenziali motori di sviluppo sociale ed economico. Collaborando con università e gruppi di ricerca, il team di Aponiente si concentra sulla scoperta del potenziale dei nuovi alimenti marini, alimentando piatti innovativi nel loro menu e dando origine a progetti e conferenze che mostrano questo potenziale, dai miglioratori di gusto come il plancton marino, il miele e gli zuccheri, ai “cereali” marini come la Zostera, coltivata nelle vicinanze di Aponiente.

Copyright © 2000/2024