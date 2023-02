Da alimento “escluso” a re della versatilità, ecco la riscoperta dei legumi. I più amati? I fagioli

Chi lo ha detto che i legumi non fanno rima con “gusto”? Buoni anche al naturale, con un filo di olio extravergine di oliva, possono essere la base anche per sperimentare in cucina “contaminandosi” con tradizioni diverse. Per un cibo così straordinario, ma che soprattutto in passato non ha goduto della meritata considerazione, nel 2019 la Fao (Food & Agriculture Organization delle Nazioni Unite) ha istituito la “Giornata Mondiale dei Legumi”, di scena il 10 febbraio, ogni anno.

Protagonisti di un’innumerevole quantità di ricette, i legumi sono, secondo molti studi internazionali, uno dei food trends 2023, sia in quanto tali che rielaborati in farine e usati, in particolare, per la preparazione della pasta. Un’analisi di questo scenario è stata compiuta da Bimby, azienda leader nel settore dei robot da cucina multifunzione, che attraverso la piattaforma di ricette Cookidoo monitora le tendenze nelle preparazioni, rilevando che saranno i legumi le proteine alternative alla carne più in voga nel 2023. Analisi da cui apprendiamo come i fagioli cannellini e borlotti siano i legumi più apprezzati in assoluto, davanti ai ceci con le lenticchie verdi a chiudere la classifica.

Non solo, sempre più italiani scelgono di utilizzare fagioli e ceci come ingredienti ideali per creare e assaporare ricette vegane, vegetariane e amiche del pianeta. I legumi, infatti, si inseriscono perfettamente anche nel trend del plant-based, del vegetale come filosofia di alimentazione e di vita che coincide con un’attenzione sempre maggiore verso la sostenibilità ambientale.

Gli italiani, infatti, diventano sempre più green anche nelle scelte alimentari, e piatti come il burger vegetale (a base di fagioli) e l’hummus di ceci, l’antipasto mediorientale più famoso al mondo, sono sempre più gettonati e in grado di essere “ritoccati” con verdure o altri ingredienti per piacere, in modo trasversale, a tutta la famiglia.

