Da Antinori a Nonino, da Barilla a Nutella, una mostra celebra i marchi storici del made in Italy

Da Antinori, marchio-simbolo del vino italiano nel mondo, a Nonino, che ha portato la grappa friulana a livelli di eccellenza internazionale, passando per Nutella, prodotto amato dai golosi di ogni età, e Barilla, sinonimo di pasta tricolore in oltre 100 Paesi; ma anche Campari, Mulino Bianco, Cirio, San Carlo, Parmigiano Reggiano, Sammontana, Amarena Fabbri e molti altri: ecco i marchi del food & wine che hanno fatto la storia del made in Italy, celebrati nella mostra “Identitalia. The Iconic Italian Brands” (13 febbraio - l6 aprile 2024), insieme a quelli della moda, del design e dell’automotive. Oltre 100 le aziende selezionate, per un totale di 113 marchi, presenti alla mostra inaugurata oggi dal Ministro Adolfo Urso a Palazzo Piacentini a Roma, sede del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, che ha promosso l’iniziativa in collaborazione con Unioncamere e Associazione Marchi Storici d’Italia, con l’obiettivo di valorizzare l’industria italiana e le sue eccellenze, oltre che per celebrare i 140 anni della costituzione dell’Ufficio Italiano Marchi e Brevetti.

L’esposizione, curata dai professori Carlo Martino e Francesco Zurlo, docenti di Design all’Università La Sapienza di Roma e al Politecnico di Milano, punta a valorizzare un patrimonio industriale, progettuale e materiale di inestimabile valore per il Paese, fatto di storie imprenditoriali di successo e di designer che hanno cambiato il modo di comunicare l’immagine aziendale dei prodotti. Attraverso disegni originali, pezzi rappresentativi, fotografie, documenti storici, manifesti pubblicitari, proiezione di spot e video, il visitatore viene accompagnato, nelle diverse fasi della giornata - risveglio, mattinata, pomeriggio, sera, notte - dai marchi che fanno parte del vivere quotidiano e celebrano il made in Italy. “Questa mostra, dal titolo volutamente evocativo, ha il grande pregio di celebrare i marchi di impresa che accompagnano, e hanno accompagnato, la crescita del nostro Paese - ha sottolineato il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso - e siamo profondamente orgogliosi della capacità creativa del nostro tessuto produttivo perché il successo dei nostri imprenditori e la passione, che mettono nel loro lavoro, sono il fiore all’occhiello del Sistema Italia e il biglietto da visita del nostro made in Italy nel mondo”.

Massimo Caputi, presidente dell’Associazione Marchi Storici d’Italia spiega che “essere stati coinvolti dal Ministero quale partner di questa bellissima esposizione è un onore che, partendo dalla valorizzazione del patrimonio economico, industriale e culturale rappresentato dai Marchi Storici, si concretizza oggi in un vero e proprio manifesto celebrativo di una parte del saper fare italiano”. “Siamo felici ed onorate che il Ministero del Made in Italy abbia voluto la nostra famiglia per rappresentare la grappa e la sua storia a questa mostra - ha dichiarato, tra gli altri, Elisabetta Nonino - è un riconoscimento meraviglioso al nostro lavoro come distillatori. Qualche decennio fa la grappa era considerata un prodotto grezzo, povero; oggi, invece, è il distillato che rappresenta l’eccellenza del made in Italy nel mondo. E tutto questo perché due distillatori friulani, i nostri genitori, Giannola e Benito Nonino, hanno deciso di andare contro l’usanza di distillare vinacce di uve bianche e rosse mescolate insieme, creando nel 1973 la prima grappa monovitigno della storia”. “La scelta di Tassoni, come simbolo per valorizzare il patrimonio industriale, progettuale e materiale del nostro Paese, ci onora a dimostrazione di come le creazioni più iconiche del Made in Italy rappresentino - dichiara Matteo Lunelli, ad Gruppo Lunelli e presidente Tassoni - un valore non solo economico, ma anche culturale. Il nostro love brand ha una storia di oltre 230 anni e ha recentemente inaugurato la sua nuova era, continuando sempre a contare sui valori di artigianalità e naturalità che l’hanno resa parte dell’immaginario collettivo e del nostro Paese”.

La mostra è visitabile solo su prenotazione ed è aperta al pubblico il venerdì pomeriggio, il sabato e la domenica. Per poter accedere è necessario inviare una mail a polo.culturale@mimit.gov.it.

Focus - Ecco tutti i brand del food & wine in mostra ad “Identitalia. The Iconic Italian Brands”

Alce Nero, Algida, Amarelli, Amarena Fabbri, Aperol, Auricchio, Baci Perugina, Barilla, Bauli, Campari, Cantine Florio, Cirio, De Cecco, Disaronno, Eataly, Ferrarelle, Ferrero Rocher, Galbani, Granarolo, Ichnusa, Lavazza, Martini, Motta, Marchesi Antinori, Mulino Bianco, Negroni, Nonino, Nutella, Parmigiano Reggiano, Rana, Sammontana, San Carlo, San Pellegrino, Tassoni, Wudy, Yomo.

