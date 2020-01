Da Bordeaux alla Napa Valley: Château Smith Haut Lafitte compra Flora Spring Estate

Non solo il mercato dei consumi, ma anche quello di cantine e vigneti diventa globale e, sorprendentemente, circolare. Se negli ultimi anni è diventato difficile anche solo tenere il conto dei tanti Château bordolesi passati a fondi e gruppi cinesi, così come delle tante aziende del Belpaese che hanno cambiato proprietà (finendo in mano ad investitori americani, russi, brasiliani)ultimamente è la Francia che guarda con interesse al resto del mondo, dalla Gran Bretagna all’Italia, passando per gli Stati Uniti. Nel 2016 il Gruppo Epi è stata capace di acquistare la storica griffe del Brunello Biondi Santi, l’anno prima un’icona dello Champagne come Taittinger aveva scelto la Gran Bretagna per impiantare - rispondendo ai cambiamenti climatici - nuovi vigneti, e adesso arriva la notizia che i proprietari di Château Smith Haut Lafitte (Grand Cru Classé di Bordeaux), Daniel e Florence Cathiard, hanno annunciato l’acquisto di Flora Spring Estate, storica azienda della Napa Valley.

Fondata nel 1885 dai fratelli Rennie, scozzesi, alle pendici delle montagne Mayacamas, comprende 24 ettari vitati e 81 ettari di foresta, ma l’acquisto non comprende il marchio, che rimane alle famiglie Komes e Garvey, che continueranno a produrre i propri vini dalle uve dagli altri 111 ettari di loro proprietà. Del resto, il progetto di Daniel e Florence Cathiard (campioni di sci negli anni Sessanta e poi alla guida di una delle più importanti catene di distribuzioni di Francia) è quello di portare dall’altra parte dell’Oceano il modello di Château Smith Haut Lafitte: rese basse, agricoltura biologica e vinificazioni meticolose ed attente ai dettagli. Il primo raccolto del nuovo corso sarà il 2020, ed i primi vini (curati dallo stesso enologo di Lafitte, Fabien Teitgen) arriveranno sul mercato solo nel 2022.

