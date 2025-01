Da direttore di multinazionali a “tuttofare” nella sua azienda vitivinicola, per realizzare un sogno

Un famoso manager a livello internazionale, professore universitario e conferenziere, che dopo aver svolto incarichi prestigiosi nel mondo - dalla City londinese alla Malesia - ha mollato tutto per diventare vignaiolo nella sua terra natia, la bassa Mantovana: qui, a Sabbioni di Viadana, Tiziano Bellini ha creato la sua cantina, accettando la sfida di coltivare vitigni come Pinot Chardonnay e Pinot Nero, a soli 14 metri sul livello del mare, per produrre spumanti Metodo Classico, oltre ad uno “Sforzato” dal vitigno Ancellotta, solitamente usato come uva da taglio.

Nella sua vita Tiziano Bellini, manager di fama internazionale per innovazione e pragmatismo, ha lavorato nella City di Londra, ha insegnato alla London School of Economics e all’Imperial College, pubblicando libri di riferimento per i risk manager di tutto il mondo. Poi ha deciso di rientrare in Italia per creare, insieme alla sorella Patrizia e alla famiglia, la sua azienda, in cui produce vini che parlano al mondo del suo territorio, con metodologie artigianali innovative e risultati già premiati da riviste autorevoli, come Decanter.

Per Bellini non si è trattato di un semplice investimento finanziario, ma di una vera e propria “immersione” nei panni del vignaiolo: ha impiantato i vigneti ed ha impostato una filosofia di vinificazione che contravviene tutti gli stereotipi e i preconcetti. L’obiettivo era ridare lustro alla millenaria tradizione vitivinicola del terroir Viadanese e Sabbionetano, in provincia di Mantova, svelando al mondo un tesoro nascosto da troppo tempo, ispirandosi ai principi dell’agricoltura circolare.

I vigneti si trovano nella piana creata dalle millenarie esondazioni del fiume Po, un terroir unico che combina suoli franco-argillosi e sabbiosi-limosi con una vena calcarea superficiale. Questo ambiente beneficia di un clima intermedio tra mediterraneo e oceanico, che vede nella disponibilità idrica naturale un fondamentale alleato nei tempi di siccità registrati nell’ultimo decennio.

La scelta delle varietà Ancellotta e Grappello Ruberti è tesa a valorizzare l’originalità dei ceppi autoctoni. Per contro, Pinot Nero e Pinot Chardonnay esprimono il più alto stadio della sfida ai luoghi comuni. A tale riguardo, contravvenendo al mantra che è indispensabile avere vigneti in altura, si potrebbe parlare di vigneti “eroici” per il terroir Viadanese e Sabbionetano, che si trovano a 14 metri sul livello del mare.

Se l’uvaggio Ancellotta è esaltato da protratto appassimento, lunga macerazione e affinamento in legno, il Grappello Ruberti è alla base di bollicine pet-nat e metodo classico. Parimenti, Pinot Nero e Pinot Chardonnay sono destinati alle bollicine metodo classico. In cantina si sperimentano fermentazioni con lieviti indigeni, vengono rivisitate tecniche di lavorazione artigianali e l’affinamento è oggetto di continua ricerca e sperimentazione.

A rimarcare il legame con territorio e famiglia, le bottiglie di “bollicine” portano i nomi (in dialetto) delle località nei pressi della cantina e dei vigneti: Paion (Sabbioni), Samatè (San Matteo delle Chiaviche), Bacen (impianto di bonifica in San Matteo), Turdoi (Torre d’Oglio - tradizionale ponte in barche, pittoresco simbolo di San Matteo). I vini fermi invece si richiamano ai componenti della famiglia di origine: Giorgio (il papà scomparso alcuni giorni prima dell’impianto del primo vigneto), Annunciata (la mamma), Patrizia (co-founder della cantina).

Copyright © 2000/2025