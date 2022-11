Da Felluga a Masciarelli, da Tenuta San Guido a San Leonardo, le griffe del vino per la charity

Dalla magnum di Montepulciano d’Abruzzo Marina Cvetic Riserva 2018 di Masciarelli alla magnum di Abbazia di Rosazzo 2019 di Livio Felluga, dalla 3 litri di Guidalberto 2017 di Tenuta San Guido alla jeroboam di Prosecco di Valdobbiadene Crede Brut 2021 di Bisol, dal San Leonardo 2017 di Tenuta San Leonardo alla jeroboam di Chianti Classico Castello di Fonterutoli di Marchesi Mazzei: sono oltre 340 le bottiglie (tra cui molte magnum) e più di 40 le cantine che saranno protagoniste di “Wine for Smile”, l’asta di vini pregiati - edizione n. 17 - all’insegna della solidarietà prevista per giovedì 1 dicembre al Circolo Canottieri Aniene di Roma.

L’evento, che sarà condotto da Livia Azzariti, medico, divulgatrice scientifica e tra i fondatori della Fondazione Smile House, ha lo scopo di raccogliere fondi per sostenere la onlus che dal 2000 cura ed assiste bambini e giovani adulti nati con malformazioni del volto.

“Il modello Smile House - dichiara il presidente Stefano Zapponini - si basa su una rete nazionale di presidio dei territori: eccellenze medico scientifiche, specialistiche e volontari. Un modello unico, come unica è la generosità delle migliori cantine di tutta Italia, che per questa edizione hanno superato anche le nostre più rosee aspettative”.

L’intero ricavato dell’asta, che sarà battuta da Luciano Carnaroli - il cui martelletto accompagna la “Wine for Smile” da edizioni - sarà devoluto a sostegno delle Smile House, centri di cura ambulatoriali e chirurgici istituiti all’interno di alcuni ospedali italiani, grazie ad un protocollo d’intesa con il Ministero della Salute che garantisce il network nazionale.In questi centri la fondazione si prende cura dei pazienti dalla diagnosi prenatale fino al termine del loro sviluppo psico-fisico.

Copyright © 2000/2022