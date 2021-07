Da Gianni Tessari a Monte del Frà a Podere 414, l’Italia nella “Top 100” del “The Times”

Per guardare ad un futuro che sarà presto senza limitazioni anti-Covid, o per consolarsi dalla sconfitta negli Europei di Calcio, ad opera dell’Italia, gli inglesi, comunque, in questa estate 2021, continueranno a bere vino. E a consigliare loro i migliori, in questi giorni, è la “The 100 Best Wines for Summer 2021” firmata dall’autorevole critica Jane MacQuitty (tra le poche firme del vino premiata dalla famiglia reale inglese con il riconoscimento Mbe - Member of the Most Excellent Order of the British Empire) per il “The Times”, uno dei più antichi, diffusi ed autorevoli quotidiani britannici. E, come, sempre, non manca l’Italia, tra piccole griffe e private label, specchio di quello che accade sul mercato Uk. Tra i vini selezionati dalla MacQuitty, cinque le etichette del Belpaese: dal Pinot Noir Veneto Igt 2019 di Gianni Tessari, cantina di Roncà che tocca tre territori come Soave, Colli Berici e Monti Lessini al Badilante Igp Toscana di Podere 414, cantina della Maremma guidata da Simone Castelli, dal Bardolino Chiaretto 2018 di Monte del Frà, storica cantina del territorio di Sommacampagna che produce vini di tutte le più importanti denominazioni venete, a due private label, come lo Specially Selected Costa Toscana Igt Rosè 2020 firmato Castellore Organico, a La Carezza Pinot Nero di Mabis.

