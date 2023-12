Da “Il Carpaccio” alla “Osteria Francescana”: “50 Top Italy” premia le “stelle” del gusto

Il meglio della cucina italiana dentro e fuori dai confini nazionali: è quella premiata dalla guida “50 Top Italy” che ha celebrato al Teatro San Babila di Milano i 50 migliori ristoranti italiani nel mondo per il 2024 nel suo “Gran Galà della Cucina Italiana”, ma anche assegnato i premi speciali e tanti altri riconoscimenti. È “Il Carpaccio”, avamposto della cucina italiana d’Oltralpe guidato da Oliver Piras e Alessandra Del Favero, a conquistare la cima del podio come “Miglior Ristorante Italiano del Mondo” per l’edizione 2024 della guida, che ha scelto un podio di “stellati”, con al secondo posto “Gucci Osteria Tokyo” di Massimo Bottura, guidato nella capitale giapponese dallo chef Antonio Iacoviello, e al ristorante della famiglia Iaccarino, il “Don Alfonso” a Toronto, Canada, con il suo chef Davide Ciavattella. Tra i premi speciali, quelli a Riccardo Monco e Alessandro Della Tommasina della storica Enoteca Pinchiorri di Firenze, nominati come “Chef dell’Anno 2024” per l’Italia, mentre per l’estero il riconoscimento lo ha preso Vania Ghedini del ristorante “Sesamo” a Marrakesh, Marocco. Tra le “Novità dell’Anno” quelli che si sono distinti maggiormente in Italia e all’estero sono, rispettivamente, “Evviva Maria” di Conversano (Bari) e “Art” di Daniele Sperindio a Singapore.

Tra i “Migliori Ristoranti di Cucina d’Autore 2024”, al primo posto c’è “Zia Restaurant” (Roma) che precede “Dina” (Gussago) e “daGorini” (San Piero in Bagno). Tra i “Grandi Ristoranti 2024”, il podio è composto ancora una volta da “stellati”: al primo posto, c’è “Osteria Francescana” (Modena) di Massimo Bottura; al secondo posto “Uliassi” (Senigallia) di Mauro Uliassi e al terzo “Enoteca Pinchiorri” (Firenze) con al timone gli chef Riccardo Monco e Alessandro Della Tommasina). Per la categoria “Luxury” vince “Relais & Chateaux Villa Crespi”, con “Villa Crespi” (Orta San Giulio) davanti a “Quattro Passi”, con il ristorante “Quattro Passi” (Massa Lubrense) e “Grand Hotel a Villa Feltrinelli” con “Villa Feltrinelli” (Gargnano). Tra i numeri uno delle classifiche “Spin-Off”, “Moi” (Prato) è “Il Miglior Sushi”; “Roscioli Salumeria” con “Cucina” (Roma), vince il premio per “La Migliore Cacio e Pepe”; “Da Gigione Gourmand” (Pomigliano d’Arco) è stato premiato con “Il Miglior Panino”. A “Punto Nave” (Monterusciello), “Il Miglior Ristorante di Pesce” con “Scirocco” (Catania) “Il Migliore Street Food”. Infine “Altatto” (Milano), “Il Miglior Bistrò Vegetale”. Consegnato anche il premio “Creatività 2024” a Franco Salvatore e Andrea Zazzara, del ristorante “28 Posti” di Milano, in qualità di migliori chef del contest “Primo Piatto dei Campi 2024”.

Focus - I Migliori Ristoranti Italiani nel Mondo 2024 by “50 Top Italy”

1. Il Carpaccio - Parigi, Francia

2. Gucci Osteria Tokyo - Tokyo, Giappone

3. Don Alfonso - Toronto, Canada

4. Da Vittorio Shanghai - Shanghai, Cina

5. Il Ristorante - Luca Fantin - Tokyo, Giappone

6. Fiola - Washington Dc, Usa

7. Rezdôra - New York, Usa

8. Sesamo - Marrakesh, Marocco

9. Il Lago - Ginevra, Svizzera

10. Buona Terra - Singapore, Singapore

Focus - I Grandi Ristoranti 2024 by “50 Top Italy”

1. Osteria Francescana - Modena

2. Uliassi - Senigallia

3. Enoteca Pinchiorri - Firenze

4. D’O - Cornaredo

5. Duomo - Ragusa

6. Enrico Bartolini Mudec - Milano

7. Daní Maison - Ischia

8. Le Calandre - Rubano

9. Taverna Estia - Brusciano

10. Il Pagliaccio - Roma

Focus - Premi Speciali by “50 Top Italy”

Novità dell’Anno 2024 - Italia: Evviva Maria (Conversano). Estero: “Art” di Daniele Sperindio (Singapore).

Chef dell’Anno 2024 - Italia: Riccardo Monco e Alessandro Della Tommasina, Enoteca Pinchiorri (Firenze). Estero: Vania Ghedini, “Sesamo”, Marrakesh.

Pranzo dell’Anno 2024 in Italia: Villa Crespi (Orta San Giulio). Estero: “Il Ristorante”, Luca Fantin (Tokyo).

Manager dell’Anno 2024 in Italia: Raffaele Mellino, “Quattro Passi” (Massa Lubrense). Estero: Fabio Trabocchi, “Fiola” (Washington Dc).

Giovane Chef dell’Anno 2024: Francesca Barone “Fattoria delle Torri”, (Modica).

Icon 2024: “Casa Cuomo by Salvatore Cuomo” (Jakarta).

Migliore Prima Colazione 2024 in Italia: “Grand Hotel Principe di Piemonte” (Viareggio). Estero: “Four Seasons Hotel des Bergues Geneva” (Ginevra).

Piatto dell’Anno 2024 in Italia: Fusilli, peperone e tartufo bianco, “Condividere” (Torino). Estero: Pacchero ai 7 pomodori , “Gucci Osteria Tokyo” (Tokyo).

Sommelier dell’Anno 2024: Jessica Rocchi, “Andrea Aprea” (Milano).

Migliore Carta dei Vini 2024: “Da Vittorio Shanghai”, (Shanghai).

Maître dell’Anno 2024 in Italia: Rudy Travagli, “Enoteca La Torre” (Roma). Estero: Clara Del Corso Martena, “Clara” (Bangkok).

Pasticceria nella Ristorazione 2024in Italia: “Palazzo Petrucci” (Napoli). Estero: “La Table d’Antonio Salvatore” (Montecarlo).

Made in Italy 2024: “Rezdôra” (New York).

Creatività 2024: Franco Salvatore e Andrea Zazzara, “28 Posti” (Milano).

Tradizione Regionale Italiana Award: “Nabucco” (Milano).

Il Miglior Sushi 2024: “Moi” (Prato).

La Migliore Cacio e Pepe 2024: “Roscioli Salumeria con Cucina” (Roma).

Il Miglior Panino 2024: “Da Gigione Gourmand” (Pomigliano d’Arco).

Il Miglior Ristorante di Pesce 2024: “Punto Nave” (Monterusciello).

Il Migliore Street Food 2024: “Scirocco” (Catania).

Il Miglior Bistrò Vegetale 2024: “Altatto” (Milano).

