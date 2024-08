Da Madonna a De Niro, le celebrities si godono (soprattutto) a tavola le loro vacanze nel Belpaese

C’è Madonna, che, dopo aver visitato in notturna gli scavi di Pompei, in un tour privatissimo e blindato, lontano dalle telecamere, si è concessa una cena stellata - realizzata dagli chef Mellino e da Vincenzo Castaldo di Villa Treville, location costosissima dove la diva ha pernottato, ex dimora dell’indimenticabile regista Franco Zeffirelli - chiedendo espressamente un vino fuori lista, il rosé salentino Calafuria di Tormaresca (la tenuta pugliese della famiglia Antinori, ndr), che già aveva assaggiato nella sua visita in Puglia nel 2016; c’è Robert De Niro, che ha raggiunto Ischia con il suo mega-yacht ed insieme alla moglie si è goduto un bel pranzo di pesce vista mare; c’è l’attrice Anne Hathaway, che, ad Orbetello, in Toscana, ha mangiato pasta alla carbonara e carne alla griglia; c’è Sofia Vergara, che, a Forte dei Marmi (ospite di Andrea Bocelli per le serate-evento per i 30 anni di carriera del tenore), si è concessa grandi spaghettate sulla spiaggia; c’è l’attrice Gwyneth Paltrow, che cucina la torta al testo in Umbria; insieme a loro, tante altre celebrities che hanno scelto il Belpaese per le vacanze estive, conquistate da cibo & vino made in Italy, una passione che hanno condiviso sui loro social, tra post e stories, dimostrando, ancora una volta, il grande potere di attrazione esercitato dal nostro patrimonio enogastronomico.

La popstar Madonna è ormai un’habitué dell’Italia, dove, da anni, trascorre il proprio compleanno (che cade il 16 agosto), tra feste memorabili e immancabili trasgressioni: stavolta, dopo essere stata ospite a Portofino (nella villa degli amici stilisti Domenico Dolce e Stefano Gabbana), dove si è concessa un pranzo a base di ricette liguri all’esclusivo ristorante “Puny”, nella piazzetta del celebre borgo ligure, è volata in Campania. Qui ha voluto visitare privatamente, insieme alla famiglia e agli amici, gli scavi di Pompei, e per lei è stato organizzato un tour in notturna (la star ha anche donato 250.000 euro per finanziare un progetto di arte e cultura destinato ai ragazzi del luogo). A seguire una cena stellata per 30 persone proprio tra le domus di Pompei, per celebrare il suo compleanno, preparata dagli chef Fabrizio e Antonio Mellino del ristorante “I Quattro Passi” di Nerano, tre stelle Michelin, insieme a Vincenzo Castaldo di Villa Treville, ex dimora del regista Franco Zeffirelli, oggi diventato un resort esclusivo, in cui la popstar ha soggiornato. Se, secondo le indiscrezioni, la mise en place era in puro stile Madonna, tra total black e allestimenti barocchi, il menu era, invece, all’insegna della tradizione: un variegato antipasto a base di sapori tipici campani - dalle olive condite alle melanzane a funghetto, dalla pizza rustica alle alici - seguito dalla famosa pasta alla Nerano, preparata con zucchine fritte e Provolone del Monaco grattugiato. Per secondo scelta tra pesce (cernia bianca con le erbette) e carne (filetto con salse al vino bianco), e infine un tripudio di dolci locali, tra babà, sfogliatelle e tartine al limone di Sorrento. Ma c’è stato anche un inedito fuori lista nei calici: Madonna ha chiesto di bere il Calafuria di Tormaresca, la tenuta pugliese della famiglia Antinori, un rosé made in Salento, che aveva già assaggiato in una vacanza precedente in Puglia, ennesima dimostrazione dell’eccellenza delle nostre etichette.

Il grande attore Robert De Niro è, invece, arrivato ad Ischia via mare: il suo yacht ha attraccato nelle vicinanze dell’isola e l’attore, con la moglie Tiffany Chen, ha mangiato al ristorante “Giardino Eden”, da cui si gode una splendida vista sul Castello Aragonese. Per la coppia una serie di portate rigorosamente all’insegna delle ricette locali, dal gambero con kataifi e salsina alle erbe alle cozze alla griglia (piatto iconico della casa), alla bruschetta ai tre pomodori, passando per la parmigiana di melanzane (che lo chef Bartolo Regine prepara con la provola affumicata) agli gnocchetti di patate alla Nerano per finire con la piccola pasticceria tradizionale napoletana (riccia, frolla, babà, cannolo e ricotta, tartelletta alla frutta). Da bere? Un vino ischitano, il Vigna del Lume della cantina Antonio Mazzella, prodotto con uve 100% Biancolella. L’attore prima di andarsene ha voluto firmare il libro degli ospiti del ristorante, con i suoi ringraziamenti.

Il premio Oscar Anne Hathaway, protagonista di pellicole cult come “Il diavolo veste Prada”, è arrivata in Maremma con il marito e i figli: qui, alla Locanda di Ansedonia ad Orbetello, locale noto per le sue specialità di carne, ha mangiato pasta alla carbonara e vari tipi di filetti alla griglia, e prima di andare via si è fatta fotografare con i proprietari del ristorante, i fratelli Luca e Nicola Terni. L’attrice Gwyneth Paltrow, oggi imprenditrice di successo con il suo marchio Goop, è una famosa amante dell’Italia: quest’anno ha scelto prima l’Isola d’Elba, poi l’Umbria, dove ha trascorso con il marito, il produttore Brad Falchuk, alcuni giorni in una delle splendide ville del Castello di Reschio. La Paltrow è nota anche per la sua passione per la cucina - ha scritto diversi libri - e per i suoi followers ha voluto cimentarsi in ricette a base di ingredienti locali. In un discreto italiano, si è divertita a cucinare una colazione in “stile umbro”, a base di torta al testo, uova e pancetta, postando il video sul suo profilo Instagram. L’attrice Sofia Vergara non ha mai nascosto l’amore per l’Italia e la nostra cucina: se, negli anni scorsi, ha frequentato spesso la Costiera Amalfitana, con il marito Joe Manganiello, quest’anno, tornata single dopo il divorzio, si è concessa una vacanza a base di grandi spaghettate a Forte dei Marmi, dove è stata invitata da Andrea Bocelli, che, a luglio, ha festeggiato i suoi 30 anni di carriera con una serie di serate-evento tra Lajatico e Forte dei Marmi, alla presenza di numerosi star internazionali. Anche Sting, nonostante sia ormai di casa nel nostro Paese, dove dal 1997 possiede Tenuta del Palagio, nel Valdarno, in cui produce ottimi vini ed un ricercatissimo olio extravergine, non accenna a stancarsi del sapori italiani: nei giorni scorsi, il cantante inglese si è concesso un’inedita pizza e fichi nel piccolo borgo di Marina di Puolo, a Massa Lubrense, dove è arrivato con la sua barca.

Ma, nel nostro Paese, sono state avvistate anche star del calibro di Kylie Jenner, Margot Robbie, Jennifer Lopez, Leonardo di Caprio (con la fidanzata Vittoria Ceretti), Will Smith, Johnny Depp, Katy Perry con il marito Orlando Bloom, Victoria e David Beckham, Rita Ora e molti altri, e non c’è dubbio che siano stati anche vino e cibo, ai loro massimi livelli - tra hospitality di lusso e indirizzi stellati - ad attirare e rendere indimenticabile il loro assaggio di “Dolce vita” in versione estiva.

