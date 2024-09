Da Meryl Streep a Naomi Watts, da Colin Farrel a Selena Gomez, brindisi dei vip con il Franciacorta

Da Meryl Streep a Jennifer Aniston, da Reese Witherspoon a Colin Farrel, da Selena Gomez a Steve Martin, da Ron Howard a Henry Winkler, da Joshua Jackson a Matt Bomer, passando per Robert Downey Jr, Naomi Watts e Sofia Vergara: sono solo alcune delle celebrities che hanno brindato con il Franciacorta, simbolo dell’eccellenza spumantistica italiana, al “Governors Gala”, l’esclusivo after-party dedicato ai premiati e ad un parterre di protagonisti dell’industria televisiva internazionale, in occasione degli Emmy Awards, gli “Oscar” della tv americana, uno degli eventi più prestigiosi dell'industria televisiva e cinematografica globale, di cui le bollicine made in Italy erano, per il quarto anno consecutivo, “Official Sparkling Wine”.

Il Franciacorta ha portato un tocco di eccellenza italiana alla cerimonia di premiazione che si è svolta ieri al Peacock Theatre di Los Angeles, trasmessa in diretta su Abc e altre emittenti internazionali, tra cui Sky in Italia. Con ben 23 nomination, favoritissima è stata “The Bear”, che con la sua seconda stagione è riuscita a portarsi a casa ben 11 premi, tra cui quelli per miglior attore protagonista (Jeremy Allen White), miglior attrice non protagonista (Liza Colón-Zayas) e miglior attore non protagonista (Ebon Moss-Bachrach). Grande successo anche per la miniserie “Baby Reindeer”, che è stata eletta come migliore dell’anno e ha visto vincitori anche i due protagonisti (Richard Gadd e Jessica Gunning) e sempre Gadd per la migliore sceneggiatura. Fra le altre serie vincitrici della serata anche “Shogun” (miglior serie drammatica), e “Hacks” (miglior serie comica) la cui protagonista Jean Smart, ha vinto la statuetta come miglior attrice.

Quest’anno la Franciacorta non è stata solo protagonista con i suoi vini, ma ha introdotto due importanti novità che hanno esaltato il legame tra l’arte, la cultura e la gastronomia italiana. La prima è stata la presenza di Miriam Leone, nota attrice italiana, che ha partecipato come ospite speciale di Franciacorta agli Awards e agli eventi principali. La sua partecipazione ha sottolineato l’importanza di promuovere l’eccellenza italiana in contesti internazionali, valorizzando sia il settore enologico che quello cinematografico.

Inoltre, a completare la celebrazione dell’Italia, per la prima volta nella storia degli Emmy uno chef italiano ha cucinato alla cena di gala. Augusto Pasini, chef del ristorante Hill Colle di Erbusco, ha deliziato gli ospiti con una sua creazione - Gnocchi di patate alla plancha, salsa al Franciacorta e tartufo nero - un piatto che rende omaggio al territorio attraverso sapori autentici. Insieme a Pasini, hanno cucinato alla cena di gala tre celebrity chef americani - Jet Tila, Michael Voltaggio e Brooke Williamson - proponendo piatti in abbinamento a diverse tipologie di Franciacorta.

“Siamo fieri di aver rappresentato l’Italia ancora una volta agli Emmy Awards - ha dichiarato Silvano Brescianini, presidente del Consorzio Franciacorta - quest’anno, con la presenza di Miriam Leone e la partecipazione di Augusto Pasini, abbiamo celebrato l'eccellenza italiana in tutte le sue forme: dal vino al cibo, fino al cinema e alla televisione”.

Infine, il Franciacorta Bar ha impreziosito diversi eventi ufficiali che hanno preceduto gli Emmy Awards, come i “Creative Arts Emmy Awards”, che celebrano i talenti dietro le quinte (scenografi, costumisti, montatori, animatori e artisti degli effetti speciali), e il “Performer Nominees Celebration”, dedicato agli attori nominati e ai cast delle serie tv in nomination.

