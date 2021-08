Da Mezzacorona a Pasqua, da Sordo a Masso Antico e non solo: gli ori italiani ad “Usa Wine Ratings”

I concorsi del vino non dormono mai, neanche nel pieno di una delle estati più torride di sempre. E così, a pochi giorni da Ferragosto, dagli Stati Uniti, mercato guida del vino mondiale e italiano, arrivano i premiati dello “Usa Wine Ratings 2021”, concorso tutto americano firmato da Beverage Trade Network. 35 le medaglie d’oro italiane, selezionate da una giuria fatta da tanti Master of Wine, sommelier e buyer protagonisti del mercato statunitense, che vanno da realtà come il gruppo Mezzacorona, con tre massimi riconoscimenti grazie al Trentodoc Brut 2015 di Rotari e al Nero d’Avola 2019 e al Pinot Nero 2018 di Stemmari, linea di Feudo Arancio in Sicilia, del gruppo trentino, a Pasqua Vigneti e Cantine, tra le più importanti realtà veronesi, premiata con il Famiglia Pasqua Amarone della Valpolicella 2016 e con l’11 Minutes Rosé TreVenezie Igt 2020, da griffe delle Langhe come Giovanni Sordo, con il Barolo 2017 ed il Barolo Ravera 2017, a Schenk Italian Wineries, divisione italiana del gruppo Schenk, oro con il Masso Antico Primitivo Igt Salento 2019. Passando, ancora, per Recchia, altra realtà veneta premiata con tre ori, per l’Amarone della Valpolicella Classico 2016 (anche Best in Show italiano), per il “Cà Bertoldi” Amarone della Valpolicella Classico 2013, e per “Le Muraie” Ripasso Valpolicella Doc Classico Superiore 2017, così come sono 3 gli ori per la cantine campane Vigna Maurisi, con i suoi Taurasi 2017, Aglianico 2019 e Greco di Tufo 2020, e Tenuta del Meriggio, con il Taurasi 2012, il Colle delle Ginestre Fiano di Avellino 2018 ed il Colle dei lauri Greco di Tufo 2018. Tra le cantine con più riconoscimenti, ancora, 2 ori per la marchigiana Tenute Recchi Franceschini, con il Bianco di Offida Notturno 2019 ed il Bianco di offida Petraiæ 2015, così come per la cantina sarda Arvisionadu, con gli Isola dei Nuraghi G’Oceano 2019 e Burghera 2018, in un “palmarès” italiano fatto di vini di piccole cantine, realtà più strutturate e qualche private label.

Focus - Le medaglie d’oro dell’Italia allo “Usa Wine Ratings 2021” ...

Trentodoc Rotari Brut 2015 - Rotari (Mezzacorona)

Stemmari Nero d’Avola 2019 - Stemmari (Feudo Arancio/Mezzacorona)

Stemmari Pinot Noir 2018 - Stemmari (Feudo Arancio/Mezzacorona)

Amarone Della Valpolicella Classico 2016 - Recchia

“Cà Bertoldi” Amarone della Valpolicella Classico 2013 - Recchia

“Le Muraie” Ripasso - Valpolicella Doc Classico Superiore 2017 - Recchia

Taurasi Docg 2012 - Tenuta del Meriggio

Colle dei Lauri Greco di Tufo 2018 - Tenuta del Meriggio

Colle delle Ginestre Fiano di Avellino 2018 - Tenuta del Meriggio

Greco di Tufo 2020 - Azienda Agricola Vigna Maurisi

Taurasi 2017 - Azienda Agricola Vigna Maurisi

Aglianico 2019 - Azienda Agricola Vigna Maurisi

Famiglia Pasqua Amarone della Valpolicella DOCG 2016 - Pasqua Vigneti e Cantine

Pasqua 11 Minutes Rosé Trevenezie Igt 2020 - Pasqua Vigneti e Cantine

Barolo Docg Ravera 2017 - Sordo Giovanni Azienda Agricola

Barolo Docg 2017 - Sordo Giovanni Azienda Agricola

Bianco di Offida Petraiæ 2015 - Tenute Recchi Franceschini

Bianco di Offida Notturno 2019 - Tenute Recchi Franceschini

Isola dei Nuraghi G’Oceano 2019 - Cantina Arvisionadu di Mulas e Taborelli

Isola dei Nuraghi Burghera 2018 - Cantina Arvisionadu di Mulas e Taborelli

Tintoretto Pinot Grigio 2019 - Penrose Hill

Tintoretto Sangiovese 2019 - Penrose Hill

La Giuva Amarone 2016 - Enovation Brands

Emporium Appassimento 2019 - Enovation Brands

Masso Antico Primitivo 2019 - Schenk Italia

Tenuta Valleselle Amarone della Valpolicella “Aureum Acinum” 2017 - Tinazzi

Bellissima Prosecco Doc Brut - United Spirits/Iconic Brands

Ramia Fiano di Avellino 2019 - Petramarzia di Nappi A.

Pradio Passaparola Prosecco Doc - Cielo e Terra

“Ciacoe” Torchiato di Fregona Colli di Conegliano 2015 - Ca’ di Rajo

Giulia Morichelli D’Altemps 2018 - Muròla

Zardetto Prosecco Doc Brut - Enostar Wine Consulting/Zardetto

Caladeverde Nero d’Avola 2019 - Veb Spa

Allini Asti Spumante 2019 - Avip Spa

Saddlebred Cellars Pinot Noir 2020 - InnoVino International

Copyright © 2000/2021