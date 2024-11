Da Nespresso a Dersut, da Grosmi a Kimbo, passando per Lavazza, le eccellenze nella tazzina

La Torrefazione dell’anno è Nespresso e la miglior Torrefazione specialty è Ditta Artigianale; per la categoria Espresso il Miglior Arabica è Dersut Caffè ed il Miglior Robusta è Mondicaffè; la Miglior Arabica per la moka è Grosmi Caffè; nella sezione Miglior Monoporzionato vincono, tra gli altri, Kimbo e 99 Caffè; invece il Training Center Lavazza è la Miglior Academy dell’anno: sono solo alcuni dei premi assegnati da “La Guida dei caffè e delle torrefazioni d’Italia” 2024-2025, edizione n. 3, by Camaleonte, l’unica guida del Belpaese dedicata al mondo del caffè, che presenta migliaia di prodotti e che annuncia, per il 2026, la sua entrata nella famiglia delle guide del Gambero Rosso. Firmata a quattro mani da Andrej Godina, caffesperto e PhD in Scienza, Tecnologia ed Economia nell’Industria del Caffè, e Mauro Illiano, avvocato, giornalista e “caffesperto”, è frutto di un anno intero di lavoro di ricerca, approfondimento, assaggio e analisi sensoriale. Il risultato vede 14 aziende premiate con l’Award Torrefazione, insieme ai tanti Award Prodotto, assegnati per singola categoria.

“La Guida del Camaleonte è un viaggio alla scoperta di nuovi mondi ed esperienze - commentano i curatori Andrej Godina e Mauro Illiano - anno dopo anno, abbiamo visto crescere il settore del caffè, sempre più consapevole e informato. Ed è per questo che anche la nostra guida si apre a una nuova avventura e dal nuovo anno approderà a una collaborazione con il Gambero Rosso, la “bibbia” del mangiare e del bere in Italia”.

“Siamo felicissimi di accogliere anche questa preziosissima Guida nella nostra collana, aggiunge - Lorenzo Ruggeri, direttore del Gambero Rosso - il caffè ha preso nelle nostre pagine sempre più spazio, illuminando il mercato con novità radicali e una profonda e costante trasformazione. L’edizione 2026, che verrà sviluppata insieme, sarà però una sola parte di un corollario di attività che svilupperemo con gli amici di Camaleonte - che rimarranno curatori della Guida - in termini di approfondimenti, corsi e formazione attorno al chicco di caffè”.

La Guida rappresenta il primo progetto culturale di recensione dei caffè e delle torrefazioni italiane in Italia e in Europa. È disponibile anche in versione App, scaricabile sul cellulare dai circuiti iOS e Android, e dal 1° dicembre 2024 in tutte le librerie.

Focus - I premiati da “La Guida dei caffè e delle torrefazioni d’Italia”

Award Torrefazione

Torrefazione dell’Anno: Nespresso

Torrefazione Home: Caffè Toraldo

Micro Torrefazione: Mister Caffè

Torrefazione Specialty: Ditta Artigianale

Torrefazione Sostenibilità: Julius Meinl

Torrefazione Blockchain: Lavazza

Torrefazione Gourmet: Kimbo

Torrefazione Arte: Caffè Moak

Torrefazione Innovazione: Lucaffé

Torrefazione Tradizione: Caffè Passalacqua

Torrefazione Patrimonio Culturale: Bialetti

Torrefazione Responsabilità Sociale: Goppion Caffè e Mondicaffè

Torrefazione Emergente: Grosmi Caffè

Award Prodotto

Espresso

Arabica: Dersut Caffè - Plus-Selezione Del Conte

Robusta: Mondicaffè - India

Miscela: Grosmi Caffè - Zenith

Miscela Prevalenza Arabica: Marziali Leone Caffè - Oro Bar 80% Arabica

Miscela 50% Arabica 50% Robusta: Caffè Excelsior - Super Bar

Monorigine Robusta: Mokito - Monorigine India

Barricato Rum: Amigos Caffè - Colombia Barrique Rum Fermentation

Specialty Monorigine: Oro Caffè - Mantiqueira Azul Brazil

Specialty Blend: Artcafé - Sofia

Decaffeinato: Caffè Vergnano - Espresso Decaffeinato

Arabica Dark Roast: Primocrack - Supremo Bio Magdalena 18

Arabica Medium Roast: Torrefazione Caffè Krifi - Foggy Mug The Castle

Aradica Medium-Light Roast: Perfero Caffè - Miscela Velvet

Arabica Light Roast: Kimbo - 5 Origini

Miscela Dark Roast: Caffè Passalacqua - Gold Vulcan

Miscela Medium-Dark Roast: Caffè Kremoso - Elite Gran Riserva

Miscela Medium Roast: Caffè Camardo-Caffè D’Eccellenza - Caraibico Master Baristi Premium Blend

Miscela Medium-Light Roast: Antica Tostatura Triestina - Nessun Dorma

Monorigine Bio: Mister Caffè - Cuba Arabica Naturale Guama

Arabica Bio: Caffè Cagliari - Miscela Puro44

Miscela Bio: Torrefazione Goriziana - GoCaffè Bio Fairtrade

Arabica Fairtrade: Goppion Caffè - Nativo

Socialmente Responsabile: Julius Meinl - Belvedere Blend

Rainforest Alliance: Bristot - Rainforest

Blockchain: Lavazza - La Reserva De ¡Tierra! Cuba

Women’s Coffee Alliance: Artcafé - Caffè delle Donne

Kosher: Primo Aroma - Serenata

Moka

Arabica: Grosmi Caffè - Papua Nuova Guinea

Miscela Arabica: Caffè Aiello - Irisha

Robusta: Torrefazione Mokaflor - Miscela Dolce Forte

Monorigine: Mister Caffè - Costa Rica

Specialty Monorigine: Torrefazione Goriziana Specialty Coffee - Etiopia Finca Habesha

Specialty Blend: Bloom Specialty Coffee - Blend Molly

Decaffeinato: Lucaffé - 100% Arabica miscela decaffeinato

Aromatizzato: Bialetti - Nocciola

Arabica Dark Roast: Caffè Passalacqua - Harem

Arabica Medium Roast: Mondicaffè - Moka Giubileo

Arabica Light Roast: Lucaffé - 100% Arabica miscela Blucaffè Excellent

Miscela Extra-Dark Roast: Kimbo - Gold Medal

Miscela Dark Roast: Caffè Kremoso - Elite Blend

Miscela Medium-Dark Roast: Caffè Guglielmo - Bar 5 Stelle Oro

Miscela Medium Roast: Antico Caffè San Marco - Miscela Pregiata

Miscela Medium-Light Roast: Blasini Caffè by Antica Tostatura Triestina - Deciso

Miscela Bio: Antica Tostatura Triestina - Organic Bio

Socialmente Responsabile: Julius Meinl - Danube Delight

Filtro

Monorigine Arabica: Morettino - Perù

Decaffeinato: Ditta Artigianale - El Diamante

Specialty Monorigine: Dropstery - Kenya Gakuyuini

Specialty Singola Piantagione: 1895 Coffee Designers by Lavazza - Paraiso

Specialty Africa: Bloom Specialty Coffee - Rwanda Kuvanga

Specialty Asia: Ditta Artigianale - Indonesia Sadayana

Specialty America: Mister Caffè - Guatemala

Monoporzionato

Arabica: Kimbo - Meraviglie Del Gusto-Amalfi 100% Arabica

Robusta: 99 Caffè - Abbraccio

Miscela Prevalenza Arabica: Caffè Costanzo Microroastery - Scugnizzo

Miscela: Caffè Iuliano - Gran Aroma

Monorigine: Nespresso Original - Master Origins Colombia

Specialty: Nespresso Original - N. 20

Decaffeinato: Bristot - Decaffè

Decaffeinato Robusta: Gise Caffè - Marino Decaffeinato

Lungo: Nespresso Vertuo - Master Origins Costa Rica

Arabica Monorigine: Lucaffé - 100% Arabica

Arabica Singola Piantagione: Anna Caffè - Finca Alfolì

Arabica Dark Roast: Nespresso Professional - Congo Organic

Arabica Medium-Dark Roast: Kimbo - Espresso Barista 100% Arabica

Arabica Light Roast: Nespresso Original - Ispirazione Aosta

Robusta Medium-Light Roast: 99 Caffè - Chiara

Miscela Extra-Dark Roast: Caffè Toraldo - Miscela Cremosa

Miscela Dark Roast: Caffè Toraldo - Miscela Origini

Miscela Medium-Dark Roast: Caffè Moak - Forte Rock

Miscela Medium Roast: Hausbrandt Trieste 1892 - Espresso

Miscela Medium-Light Roast: Morola Caffè Italiano - Serendipity

Aromatizzato: Nespresso Vertuo - Roasted Hazelnut

Biologico: Nespresso Vertuo - Master Origins Peru Organic

Award Academy

Academy dell’anno 2024-2025

Training Center Lavazza per l’incredibile opera di divulgazione scientifica nel mondo del caffè, testimoniata dalla diffusione capillare dei suoi training centers, da un’opera iniziata da tantissimi anni e dal coinvolgimento di alcune delle personalità più incisive sulla cultura del cibo a livello globale

Award Academy 2024-2025

Coffee Knowledge Hub per l’eccezionale lavoro svolto in termini di divulgazione, la sua variegata offerta in termini di contenuto e l’avanguardismo tecnologico della sua sede.

Bloom Coffee School per la mirabile qualità dell’offerta formativa, la disponibilità di percorsi di professionalizzazione di livello premium e le alte competenze sul caffè verde

