Da Pam a Coop, da Migross a Gruppo Végé: le label ed i vini premiati ad Amsterdam

In una fase storica in cui il consumatore deve fare i conti con il fenomeno dell’inflazione, la scelta di un prodotto che trova il giusto equilibrio tra qualità e prezzo diventa sempre più rilevante. Non a caso si sta assistendo alla crescita dei prodotti “private label”, un fenomeno a livello generale con la quota complessiva della marca del distributore che ha raggiungendo il 38,2% sulla base dei dati del primo trimestre 2024, segnando un aumento dello 0,9% sul primo trimestre 2023. Un trend che riguarda anche l’Italia, con un incremento del 30%, e, ovviamente, tra i prodotti protagonisti di questa performance ci rientra anche il vino. E proprio i vini a marchio del distributore sono stati protagonisti degli “International Salute to Excellence Awards” 2024 della Plma (Private Label Manufacturers Association), nei giorni scorsi, ad Amsterdam, importante evento di categoria: 33 vini presentati da 14 distributori di 6 Paesi hanno ottenuto il riconoscimento per la “Migliore qualità” e la “Migliore convenienza dei prodotti vinicoli”. E tra i premiati c’è molta Italia.

Ad iniziare dalla categoria dei “Rossi del Centro Italia” con il Fior Fiore di Coop Italia, Brunello di Montalcino 2018 prodotto da La Poderina (“best quality”) ed il Casale del Duca Montepulciano d’Abruzzo Doc 2022 del Gruppo Végé (“best value”). Per i rossi del Nord Italia vince un prodotto che si trova negli scaffali di Pam Panorama, ovvero il Von Steiner Südtirol Alto Adige Doc Lagrein 2023 che batte tutti sia per qualità che per prezzo. Per quanto riguarda i rossi del Sud, premiato Aldi Inc. (Usa) con il Grande Alberone Vino Rosso d’Italia (Provinco Italia), giudicato con il “best quality” mentre Aldi Inkoop Bv (The Netherlands) con Almoso Vino Rosso d’Italia, sempre con Provinco, è “best value”. Per la categoria “Italian Whites incl.Pinot Grigio”, viene premiato Migross con la Tenuta Sorgimento Lugana Doc 2023 (“best quality”) e Coop Italia con Assieme Terra Lavoro Piacere Vermentino di Sardegna Doc 2022 di Cantina Santa Maria La Palma. Per quanto riguarda gli “Sparkling”, categoria Prosecco, spicca Migross con il Tenuta Sorgimento Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg Extra Dry (miglior prezzo e qualità); Pam Panorama con il Cilium Prosecco Doc Rosé Millesimato 2022 Brut (Sparkling rosé, “best quality and best value”); per la categoria “Sparkling Whites”, Pam Panorama Spa con il “Cilium Ribolla Gialla Vino Spumante Brut” (“best quality”) mentre il Gruppo VéGé torna con il “Colli del Duca Pignoletto Doc Spumante Brut” (“best value”). Chiusura con gli “Organic”, dove c’è sempre Pam Panorama con il “Von Steiner Südtirol Alto Adige Doc Lagrein 2023” (“best quality”) ed il “Cilium Ribolla Gialla Vino Spumante Brut” (“best value”).

Dunque sono cinque i vini vincitori per il gruppo Pam, il più premiato a pari merito con il distributore olandese Albert Heijn. Secondo le commissioni di degustazione, il rapporto qualità-prezzo dei vini ha superato ogni aspettativa, ricevendo il plauso dei giudici. Durante la degustazione i giudici hanno notato una maggiore uniformità in termini di qualità tanto che il Master Of Wine Cees van Casteren ha affermato che “servirei senz’altro questi vini a una cena tra amici senza dubbi o riserve”.

