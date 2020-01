Da Parma Capitale Italiana della Cultura 2020 Barilla immagina un futuro sostenibile grazie al cibo

Sensibilizzare le coscienze, mettendo al centro una corretta educazione, alimentare e ambientale, per dar vita a un vero cambiamento culturale, immaginando un futuro sostenibile grazie al cibo: è la mission di “Noi, il cibo, il nostro pianeta: alimentiamo un futuro sostenibile”, la grande mostra itinerante promossa dalla Fondazione Barilla a Parma Capitale Italiana della Cultura 2020 (fino al 13 aprile) per far nascere in tutti, giovani generazioni e non, un senso di cittadinanza attiva e una crescente consapevolezza che porti a ripensare i nostri sistemi agroalimentari. Alimentazione, nutrizione e la tutela dell’ambiente sono i temi scelti da Parma, Città Creativa per la Gastronomia dell’Unesco, e affrontati nella mostra in un un percorso immersivo in un viaggio virtuale, diviso in più parti, dagli spazi della Galleria San Ludovico dove sono esposti i paradossi globali del sistema alimentare, ai Portici del Grano con gli scatti di National Geographic Italia sui mille volti delle culture del cibo nel mondo, fino a percorsi di approfondimento riservati ai ragazzi e alle scuole.

