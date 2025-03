Da Ronaldo a Glenn Close, una cantina spagnola dà vita al wine club più esclusivo del mondo

Cosa hanno in comune Cristiano Ronaldo, Glenn Close e l’ex cantante dei Dire Straits Mark Knopfler? Appartengono tutti a Membresía la Tenada, il wine club della cantina spagnola Bodegas Valduero, che si definisce il più esclusivo al mondo. Tra i suoi membri, oltre a grandi star, anche un vero e proprio gotha ​​di famosi chef, così come il regista premio Oscar Asghar Farhadi e gli scrittori Ken Follett e Mario Vargas Llosa, come riporta il sito Robb Report. La cantina, che si trova a a Ribera del Duero, riesce ad attirare star e personaggi noti grazie ai vantaggi esclusivi che offre a chi si iscrive al club, su modello delle aziende vinicole americane di alto livello.

Il club è cresciuto lentamente, tramite passaparola, dai 10 membri della fondazione, nel 2004, ai circa 300 di oggi. I lussuosi benefit che offre ai propri soci includono cene gratuite per 20 persone presso il ristorante privato, tour e degustazioni con i proprietari. Per entrare nel club è necessario acquistare una botte da 225 litri di uno dei migliori vini di Valduero, con prezzi partono da circa 7.000 dollari e arrivano a oltre 20.000. Quando il vino è pronto, si può farlo imbottigliare in formati standard o personalizzati (fino a 15 litri), poi viene creata un’etichetta su mura e spedito a casa di chi lo ha prenotato. “Il nostro obiettivo è fornire un servizio personalizzato a ciascuno dei nostri membri - afferma Carolina García Viadero, comproprietaria della cantina con la sorella Yolanda, enologa e direttrice tecnica di Valduero - la nostra esclusività non si basa sulla ricchezza, ma piuttosto sull’eccellenza”.

Questa attenzione ai dettagli è visibile in ogni elemento dell’esperienza offerta: quando i membri del club vengono a visitare le loro botti, le sorelle li conducono attraverso una rete di tunnel sotterranei e grotte lunga oltre un chilometro, che ospita 3.500 botti di rovere. Alla fine del tunnel, un lungo corridoio in pendenza conduce al ristorante in cima alla collina. La tradizione vuole che ogni nuovo membro firmi un tappo di botte, su cui è fissata una targa in ottone con il suo nome, prima di appenderlo al muro. Oltre questo spazio si trova La Tenada, il ristorante privato da cui prende il nome il club. È la parola spagnola per “ovile”, un omaggio alla storia agricola della zona, ma la struttura in legno e pietra costruita appositamente ha un interno accogliente ed elegante. All’interno, il menu ideato da Yolanda include l’agnello ruspante della regione e altri piatti che si abbinano bene al pluripremiato Tempranillo e Albillo Mayor di Valduero.

Glenn Close, che ha incontrato i proprietari tramite un amico comune ed è diventata una fan alla sua prima visita, ha raccontato a Robb Report: “come ho detto alle sorelle, possa la mia arte invecchiare e durare con la stessa eleganza dei vostri vini”. Un altro membro, lo scrittore peruviano e premio Nobel Mario Vargas Llosa, ha affermato: “è un onore per me essere un membro di questa prestigiosa azienda vinicola. Mantiene viva la grande tradizione del vino, un pilastro fondamentale e fonte di ispirazione per la cultura occidentale”.

