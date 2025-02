Da Singapore, Argentina, Uk e Belgio i primi quattro nuovi Master of Wine del 2025

Jit Hang Jackie Ang, ricercatore farmaceutico e wine educator, da Singapore; Amanda Barnes, wine writer dall’Argentina; Sara Benson, dal Regno Unito, traduttrice che ha fatto della sua passione per il vino un lavoro; e Kathleen Van den Berghe, dal Belgio, ingegnere edile e produttrice di vino con Château de Minière e Château de Suronde nella Valle della Loira, in Francia: sono i primi quattro nuovi Master of Wine del 2025 dell’Istituto britannico, che porta così a 425 i suoi membri attivi, da 30 Paesi, compresa l’Italia (con Gabriele Gorelli, Andrea Lonardi e Pietro Russo).

