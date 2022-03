Dal calcio al vino: il Campione del Mondo Andrea Barzagli sale in cattedra a Firenze

Chissà se Angelina Jolie e Brad Pitt hanno mai preso in mano un paio di forbici e raccolto qualche grappolo tra i filari di Miraval, in Provenza, prima di liberarsene in mezzo ad un divorzio a dir poco burrascoso. Per molti vip, del resto, il vino è uno dei tanti capricci, o meglio ancora un investimento sicuro. Per altri, e il mondo del calcio ne è pieno, è, invece, una passione vera, a volte un ritorno alle origini. Tra di loro, Andrea Barzagli, Campione del Mondo nel 2006, una carriera tra Palermo e Juventus, ma le radici in Toscana, a Fiesole. Appesi gli scarpini al chiodo, si è ricostruito come viticoltore, a Faro, neelle terre di Messina, dove dimorano, a 500 metri sul livello del mare, i vigneti di Le Casematte, l’azienda fondata nel 2008 dal commercialista Gianfranco Sabbatino, che, qualche anno dopo, ha coinvolto proprio Andrea Barzagli. Una storia che l’ex calciatore ha raccontato al “Camplus Firenze”, dove è salito in cattedra per insegnare agli studenti le giuste tecniche di degustazione del vino, insieme al giornalista e critico di vino Andrea Gori. Nell’incontro, non sono mancati i momenti in cui Barzagli si è soffermato su formazione e spirito agonistico, focalizzando l’attenzione degli studenti sul valore educativo della pratica e della cultura sportiva che, oltre all’esercizio fisico, racchiude finalità formative e sociali. Nel corso della chiacchierata, l’ex calciatore ha raccontato la sua nuova avventura nel mondo della viticultura, soffermandosi su un caposaldo della comunicazione enoica come il “bere responsabilmente”, esaltando uno dei prodotti simbolo del made in Italy.

Focus - Dal rettangolo verde alla vigna, i calciatori e i mister vigneron

Proprio in Toscana, il rimpianto Paolo Rossi, eroe del Mundial del 1982 in Spagna, dalla metà degli anni Novanta in poi ha prodotto il suo vino, nell’Aretino, mentre l’ex colonna della difesa della Juventus e della Nazionale Andrea Barzagli ha scelto il Messinese per la sua “Le Case Matte”. E poi c’è Damiano Tommasi, ex centrocampista di Roma e Nazionale che produce Amarone in Valpolicella, nella Tenuta San Micheletto a Fumane, così come l’ex allenatore Alberto Malesani, con la cantina La Giuva. Ed ancora Andrea Pirlo, tra i più grandi centrocampisti di sempre, con i suoi 10 ettari di filari di Merlot e Trebbiano (rigorosamente in agricoltura biologica) della Pratum Coller, nel Bresciano, il brasiliano Hernanes, che, nel 2016, ha fondato “Ca’ del Profeta”, nell’Astigiano (per la precisione a Montaldo Scarampi), dove oggi produce Barbera d’Asti, Grignolino d’Asti e Brachetto, e presto ospiterà un agriturismo di lusso, un ristorante e la nuova cantina dell’azienda. Nevio Scala, il grande allenatore del Parma europeo di Tanzi, si definisce un agricoltore prestato a lungo al calcio, e dal 2004 ha ripreso in mano le fila della sua azienda, totalmente biologica, in provincia di Padova, dove produce bianchi macerati e sur lie, insieme ad ottimi tagli bordolese. Un altro grande allenatore, Luciano Spalletti, oggi alla guida del Napoli, tra un’esperienza a Roma ed un periodo a San Pietroburgo, ha trovato il tempo per il progetto “La Rimessa”, a Montaione, azienda del vino con etichette evocative come il “Bordocampo”, e resort nel verde. Per finire con la più grande e storica, visto che è un’eredità di famiglia diventata, con i suoi 120 ettari vitati (Sauvignon, Verdejo, Tempranillo, Syrah, Cabernet Sauvignon), una delle realtà più solide della Spagna enoica: Bodega Iniesta, dell’ex centrocampista del Barcellona, oggi in Giappone, Andrès Iniesta.

Copyright © 2000/2022