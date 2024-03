Dal “Gold” di Bottega a le bollicine de “La Marca”: il Prosecco più ricercato by Wine Searcher

I suoi tappi volano in tutto il mondo, dai più giovani a chi ha qualche primavera in più ha un pubblico “trasversale”, senza dimenticare che, in un periodo storico dove c’è sempre maggior voglia di “leggerezza” nel calice, è tra i più gettonati nelle scelte che vanno dall’happy hour fino ad i pasti a tavola. Il Prosecco rimane in assoluto il vino Dop italiano più esportato al mondo, con un valore complessivo che si avvicina agli 1,7 miliardi di euro. Nonostante le performance negative degli Usa, il principale mercato di destinazione, il Regno Unito e la Francia hanno fatto, invece, registrare ottimi risultati, con quest’ultimo mercato che ha evidenziato un aumento degli acquisti a valore di Prosecco del 31,2% sul 2022. Ad eccezione di Canada e Usa, le esportazioni del principale spumante “made in Italy” hanno visto una crescita trasversale in tutti i principali mercati di destinazione, con aumenti a valore a doppia cifra in Polonia, Austria e Svezia; in crescita, inoltre, anche il prezzo medio all’export.

E le ultime notizie sorridono alle bollicine italiane con il Prosecco di qualità che cerca il sorpasso definitivo, a livello di volumi, sullo Champagne: la tendenza che si è già attestata negli aeroporti di tutto il mondo, e si confermerà anche nella prossima Pasqua 2024, che potrebbe essere, perciò, quella del soprasso anche nei ristoranti ed enoteche. E se nel mercato “Duty Free e Travel Retail” il sorpasso c’è già stato lo scorso anno, come attesta Iwsr (il database essenziale per il settore, che quantifica il volume globale di vino, alcolici, birra, sidro e bevande miste in volume e valore in oltre 160 Paesi) che ha pubblicato il “ranking Iwsr” delle più prestigiose maison di Prosecco, Champagne e Cava, certificando che il “Bottega Gold Prosecco Doc” ha conquistato il primo posto nel mercato mondiale per la categoria degli Champagne e degli spumanti. Il mercato dei vini spumanti, dopo la forte crescita post-Covid, nel 2023 ha perso il 2,3% in volume (-1,7% per il Prosecco), con una crescita nei valori del 3,3% (Prosecco a +5,4%).

E se sono tanti i produttori, in un vasto territorio tra Veneto e Friuli, dalla Doc alla Docg, che abbraccia anche le belle Colline del Prosecco di Conegliano Valdobbiadene Patrimonio Unesco, lo stesso vale per i consumatori che vanno a “caccia” del prodotto più incline alle loro esigenze. A stilare una classifica dei più ricercati al mondo ci ha pensato “Wine-Searcher”, portale di riferimento nel mondo per la comparazione dei prezzi dei vini, che monitora i listini prezzi di migliaia di enoteche e wine shop di tutto il globo ma anche le preferenze dei wine-lovers che decretano la popolarità di un prodotto.

In testa c’è una delle griffe di riferimento della denominazione, Bottega, con il suo “Gold” (88 punti la valutazione media) che si contraddistingue per l’iconica veste dorata e particolarmente popolare nel “travel retail”. Alla posizione n. 2, si piazza il Prosecco de La Marca, realtà vinicola tra le più importanti in Italia (con oltre mezzo secolo di storia), una cooperativa di secondo livello che fa capo ad otto cantine cooperative di primo livello ubicate nel Trevigiano. Alla n. 3, il “Doro Nature” de Le Vigne di Alice, Prosecco Superiore Valdobbiadene che totalizza 88 punti; alla n. 4 (90 punti), il Prosecco Valdobbiadene Superiore di Cartizze di Bisol, azienda (dal 2014 entrata nell’orbita del Gruppo Lunelli) che è sicuramente un simbolo in un territorio. Posizione n. 5 per il Prosecco di Treviso Brut di Mionetto (87 punti), cantina icona del Prosecco nata nel 1887 che precede alla n. 6 il Prosecco di Freixenet (87 punti), con la sua livrea glamour, prodotto dal “colosso” spagnolo approdato alcuni anni fa, con successo, anche in Italia in una delle denominazioni simbolo. Posizione n. 7 presa dal Prosecco di Valdobbiadene Cartizze Brut di Ruggeri (90 punti), una delle punte di diamante dell’articolato portafoglio di etichette della cantina di spicco di Valdobbiadene mentre alla posizione n. 8 il Prosecco Zonin Cuvee 1821 (87 punti) prodotto da uno dei gruppi del vino più articolati e rilevanti dell’Italia enoica con vigneti in molte zone prestigiose del Belpaese. A chiudere la top ten troviamo alla n. 9 il Prosecco Valdobbiadene Superiore de La Giocosa Et Amorosa (89 punti), uno dei cavalli di battaglia della famiglia Moretti Polegato (89 punti), nome importante del vino italiano, con il marchio che appartiene all’azienda madre, “Villa Sandi”, tra le cantine più belle del mondo ed il Prosecco di Treviso Millesimato Rose Brute de Le Colture (88 punti), azienda della famiglia Ruggeri, con oltre 40 anni di storia (n. 10).

Focus - La Top 10 “The World’s Most Wanted Prosecco on Wine-Searcher”:

1. Bottega “Gold” Prosecco Brut

2. La Marca Prosecco

3. Le Vigne di Alice “Doro Nature” Brut

4. Bisol Prosecco Valdobbiadene Superiore di Cartizze

5. Mionetto Prosecco di Treviso Brut

6. Freixenet Prosecco

7. Ruggeri Prosecco di Valdobbiadene Cartizze Brut

8. Zonin Cuvee 1821 Prosecco Spumante Brut

9. La Gioiosa et Amorosa Valdobbiadene Prosecco Superiore

10. Le Colture Prosecco di Treviso Millesimato Rose Brut

Copyright © 2000/2024