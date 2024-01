Dal Lambrusco al Pinot Grigio: Cameron Diaz porta il vino italiano nella sua private label Avaline

Non è certo una sorpresa che molte celebrità, dallo sport allo spettacolo passando per il cinema, siano affascinate dal mondo del vino tanto da decidere di trasformare quella che era nata come una passione in una attività vera e propria. Lo ha fatto, qualche anno fa, anche Cameron Diaz, una delle attrici statunitensi più famose e amate di sempre che, nel 2018, decise di dare la priorità all’attività vitivinicola attraverso la linea Avaline (progetto di cui WineNews ha già parlato in passato), portata avanti insieme alla sua socia, l’imprenditrice Katherine Power. Una linea di vini internazionali e biologici che si appoggia sull’esperienza di produttori di vari Paesi e che abbraccia, oltre a Francia, Grecia, Spagna, anche l’Italia.

Della linea Avaline, fanno parte, infatti, quattro vini prodotti nel Belpaese, “new entry” per un viaggio enoico da Nord a Sud: e, quindi, il Pinot Grigio di Fidora, realtà veneta fondata da Ferruccio Fidora pioniera nel biologico; l’Italian Bianco, blend a bacca bianca di Cantine Losito, cantina di 60 ettari affacciata nelle Terre del Gargano, in Puglia, ma ci sono anche i rossi, ultimi arrivati ad allargare la famiglia italiana, con il sangiovese di Villa Geggiano, siamo nel territorio del Chianti, con la sua meravigliosa proprietà cinquecentesca della famiglia Bianchi Bandinelli divenuta famosa dopo essere stata scelta come location del film “Io ballo da sola” di Bertolucci (e qui ritorna il cinema, puro caso?).

Ed, infine, il Lambrusco di Cantine Puianello, storica realtà emiliana alimentata dalla passione di 180 soci che, con le loro uve, consentono di toccare quota 1,5 milioni di bottiglie prodotte. E proprio il Lambrusco è stato protagonista di un brindisi, con tanto di fetta di torta, postato di recente da Cameron Diaz sul suo profilo Instagram con 11,8 milioni di follower, sulle note di “That’s Amore”: un video diventato virale e citato anche dal Presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini. I vini che fanno parte della private label di Cameron Diaz hanno in comune, tra l’altro, il loro essere biologico e “vegan-friendly” ma l’attrice ha voluto dare ampio spazio anche alla trasparenza: nel sito si trova, infatti, la lista degli ingredienti presenti, il quantitativo di calorie e carboidrati. E qui, probabilmente, siamo già nel futuro.

