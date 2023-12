Dal menù di pesce al come cucinare lenticchie e cotechino: cosa cerchiamo su Google prima di Natale

Il Natale è in arrivo ma siamo sicuri di quello che porteremo a tavola e di saperlo cucinare al meglio? Dubbi, consigli, curiosità, in queste serate cercare un “aiutino” sul web è prassi diffusa per non deludere le attese degli ospiti della “tavolata” natalizia. BonusFinder Italia ha dato un’occhiata alle ricerche di Google, per scoprire come gli italiani si preparano al Natale, usando termini di ricerca inerenti a “pranzo di Natale’” e “cena della Vigilia”, insieme ad altre frasi comuni riguardanti i piatti tipici natalizi, e quindi “Come preparare (piatto)”, “Come fare (piatto”)” e “Come cucinare (piatto)”.

Tra le ricerche più gettonate c’è proprio la frase “menù di Natale”, ripetuta ben 14.000 volte, davanti a “come cucinare le lenticchie” (5.300), legume che conquista anche il terzo gradino del podio (non a caso è la ricetta più cercata dagli italiani su Google nel 2023) ma nella top ten ci sono anche cotechino, tortellini, canederli, menù di pesce, cannelloni, pietanze a cui, evidentemente, gli italiani pensano non rinunciando magari a trovare qualche informazione utile sul web.

Per il menù, dalle ricerche effettuate risulta che quello di pesce sia in cima alle preferenze (1.900 ricerche totali) con “menù di natale pesce” in cima (600) alle frasi più digitate con il menù vegetariano che nella “hit parade” delle preferenze precede quello di carne. D’altronde per la Vigilia il pesce è un grande classico mentre per il pranzo del 25 dicembre la tradizione dice carne, pietanza generalmente più semplice da cucinare e, forse, proprio per questo meno ricercata sul web.

