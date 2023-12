Lenticchie, bigoli e “scammaro”: le ricette più cercate dagli italiani su Google nel 2023

Che sia per una ricerca, un “sentito dire” da verificare, un approfondimento o semplicemente il desiderio di cercare qualcosa di leggero per staccare magari la spina da una lunga giornata. Siamo ormai tutti “dipendenti” da Google, strumento di ricerca indispensabile, dal lavoro allo svago, per soddisfare la nostra “sete” di informazioni. Comprese quelle legate al cibo, con le notizie di ricette o legate alle caratteristiche di determinati prodotti da sempre molto gettonate. Cibo che non poteva essere escluso dall’apparire in “Un Anno di Ricerche su Google” , ovvero “la lista delle domande e curiosità che hanno mosso l’Italia durante l’anno sul motore di ricerca”.

E così tra le tendenze italiane del 2023, alla voce “ricetta”, la top 10, caratterizzata da cibi per tutte le tasche, probabilmente un segnale in tempi di crisi, vede al primo posto le lenticchie: legume dalle numerose proprietà ma anche versatile da poter impiegare in cucina dai primi piatti fino al contorno, probabilmente così ricercato anche per la sua economicità e per essere un’ideale alternativa alla carne come fonte di proteine. Al secondo posto, i bigoli, la pasta fresca tipica del Veneto e immancabile a tavola nelle festività natalizie: farina e uova la base per una pasta che si può condire in tanti modi, dal classico ragù fino al pesce. A chiudere il podio lo scammaro, uno dei piatti poveri della cucina napoletana, deliziosa frittata di pasta ma senza uova, ideale anche per recuperare gli avanzi e come ricetta “low cost” ma ricca di gusto. Al quarto posto, gli gnocchi di zucca senza patate, e quindi in una versione più leggera e semplice che precede un “classico” che piace a tutti, la valdostana, la cotoletta con la farcitura della carne arricchita da prosciutto e fontina. Non potevano mancare i dolci con le Tette delle monache, golosa specialità abruzzese alla posizione n. 6, davanti al frappè, che si realizza velocemente e con “infinite” varianti di gusto, rimane un “must” conquistando la posizione n. 7. Alla n. 8, la crema al caffè, deliziosa alternativa alla classica tazzina fumante, mentre alla n. 9 si va in Emilia con i Calzagatti, piatto povere modenese con piccole porzioni di polenta e fagioli che generalmente vengono fritte. A chiudere la top 10, uno dei prodotti made in Italy più amati al mondo, il pesto genovese, tra i condimenti più utilizzati in cucina per la pasta.

A livello globale, invece, se la ricetta più ricercata in assoluto risulta il “bibimpap”, piatto coreano a base di riso, cereali e verdure, solo un piatto italiano è tra i primi 10, ed è un must, ancora una volta, della cucina povera, ovvero pasta e fagioli, al n. 5

Copyright © 2000/2023