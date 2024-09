Dal Ministero dell’Agricoltura un concorso di idee per la creazione del marchio “Biologico italiano”

Come è noto l’Italia è leader in Europa per superfici e numero di aziende biologiche tanto che un ettaro su cinque di superfice agricola utilizzata è bio. Una passione “green” testimoniata anche dai numeri, considerato che continua a crescere il business del cibo biologico italiano, nel Belpaese, che ha superato i 5,4 miliardi di euro, soprattutto nel fuori casa (nel 2023 1,26 miliardi, a +18%), a cui si sommano 3,6 miliardi di euro all’export (+8%), grazie ad una crescere sensibilità a tutto quello che è ritenuto “sano” e genuino da parte dei consumatori, ma anche dei ristoratori. Un’attenzione crescente tanto che da tempo si parla della creazione di un marchio del biologico italiano che può essere un’ulteriore leva tanto per i consumi interni che per portare, sempre di più, il bio italiano nei mercati esteri. E adesso arriva una novità in questa direzione considerato che il Ministero dell’Agricoltura ha pubblicato un concorso di idee per la creazione del marchio “Biologico italiano” che, si legge, ha come “obiettivo di valorizzare e promuovere la qualità e l’autenticità dei prodotti biologici nazionali, rafforzando la riconoscibilità del settore sul mercato interno e internazionale”.

Un marchio che, tra le caratteristiche richieste, si dovrà caratterizzare per originalità, versatilità di utilizzo tanto nel packaging che nei supporti di comunicazione e dovrà riportare l’indicazione “Biologico italiano” (la partecipazione è consentita sia in forma individuale che in forma associata con le proposte che dovranno pervenire entro il 21 ottobre 2024).

