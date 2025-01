Dal palco “ai fornelli”: Giorgia aprirà un bistrot in pieno centro storico a Galatina, in Puglia

Tra le tante celebrità che hanno scelto di dedicarsi alla ristorazione c’è anche Giorgia Todrani, in arte Giorgia, cantautrice e produttrice discografica italiana, che ha deciso di aprire un bistrot nel pieno centro storico di Galatina, in provincia di Lecce (Puglia), e a pochi passi dalle principali attrattive turistiche del centro storico come Palazzo Baldi, la torre dell’orologio, la Basilica affrescata di Santa Caterina e la chiesa dei Santi Pietro e Paolo, nonché gastronomiche come la Pasticceria Ascalone, gli inventori del pasticciotto. A darne notizia è il quotidiano “La Repubblica”, edizione di Bari.

Una posizione che conferma le intenzioni di questo bistrot di essere un locale che faccia da crocevia e vetrina per l’arte e la gastronomia salentina, proposte anche in un mix di cucina tradizionale e musica - si legge ancora - a testimonianza del legame a doppio filo tra la cantante e la città di Galatina. Anche se ancora non c’è una data ufficiale di apertura.

