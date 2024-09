Dal porno al vino: Lisa Ann, star americana di film hard, diventa produttrice in Sicilia

Sbarca nel mondo del vino una delle pornostar americane più famose al mondo: Lisa Ann, attrice hard la cui famiglia vanta lontane origini italiane, diventa produttrice con il brand “Lisa by Lisa Ann”. É l’azienda Tenuta San Giaime a Ganci, in provincia di Palermo, a produrre le prime due referenze, un Grillo ed un Nerello Mascalese, per ora disponibili solo in alcuni selezionati ristoranti e store di New York. Lisa Ann non è la prima pornostar folgorata sulla “via di Damasco” del vino: prima di lei, tra le altre, Clara Morgane, pseudonimo di Emmanuelle Aurélie Munos, che qualche anno fa ha lanciato un’etichetta di Champagne, la statunitense Natalie Oliveros, in arte Savanna Samson, che ha fondato “La Fiorita”, griffe di Brunello di Montalcino; o, ancora Luce Caponegro, in arte Selen, sexy icona degli Anni Novanta del Novecento, con il progetto “Selengiovese”.

Lisa Ann, che in diverse occasioni è venuta di persona in Sicilia, a Tenuta San Giaime, anche per partecipare alla vendemmia, dichiara di avere una profonda connessione con l’Italia e di amare l’idea di fare business nel nostro Paese, tanto che, tra i suoi progetti futuri, c’è quello aprire un Airbnb in cui accogliere ospiti e amici, e magari un giorno trasferirsi in Italia.

