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Non Solo Vino

ECCELLENZE ITALIANE

Dal Presidente Mattarella alla Premier Meloni, PizzAut modello riconosciuto di inclusione lavorativa

Il progetto fondato da Nico Acampora amplia le occasioni di impiego dei ragazzi con autismo con un food truck con il Consorzio Italia del Gusto

Dall’onorificenza conferita dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Nico Acampora, nominandolo Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica, alla visita dello stesso Mattarella al ristorante di Monza, ed alla recente presenza della Premier Giorgia Meloni, il 1 maggio, per la “Festa dei Lavoratori”, PizzAut, il progetto d’inclusione lavorativa nato per creare opportunità professionali concrete per ragazzi autistici attraverso il mondo della ristorazione, continua a raccogliere attenzione istituzionale e pubblica, affermandosi sempre più come uno dei progetti simbolo dell’inclusione lavorativa in Italia. Fondato e guidato da Nico Acampora il progetto, negli anni, si è trasformato, infatti, da iniziativa sociale a modello capace di intrecciare lavoro, autonomia e partecipazione, riportando al centro del dibattito il valore sociale del cibo e dell’occupazione inclusiva.
È in questo scenario che si inserisce anche la collaborazione con il Consorzio Italia del Gusto, primo Consorzio privato di imprese italiane del settore alimentare e vinicolo, fondato da Giovanni Rana e oggi guidato da Giacomo Ponti, che, a Tuttofood 2026, che si chiude oggi a Milano, ha presentato il food truck inclusivo realizzato insieme a PizzAut, un nuovo progetto su quattro ruote pensato per ampliare le occasioni di formazione e impiego dei ragazzi autistici attraverso un’esperienza concreta di lavoro e relazione con il pubblico. Un’iniziativa, di lavoro come esperienza condivisa, fatta di responsabilità, relazione e crescita, che si inserisce anche nei principi del “Food Manifesto” promosso da Tuttofood, che interpreta il cibo non soltanto come valore economico, ma anche sociale e culturale, richiamando il ruolo delle imprese nella costruzione di un sistema alimentare più inclusivo e responsabile.
In questa prospettiva, le diversità diventano una ricchezza e il lavoro uno spazio in cui ogni persona può contribuire, esprimere le proprie capacità e trovare riconoscimento e autonomia. È proprio questa la direzione verso cui PizzAut continua a muoversi: un modello in cui il lavoro non rappresenta soltanto un’opportunità professionale, ma uno spazio concreto in cui costruire partecipazione, indipendenza e futuro.

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